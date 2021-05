„Před zápasem jsem k tomu přistupoval úplně stejně. Že bych si teď řekl, že mám klid? To ne. Spíš jsem byl od rána možná ještě víc soustředěný ve stylu, že už jde opravdu do tuhého. Nevím, jak to popsat… Těšil jsem se, byl jsem koncentrovaný ještě víc než předtím. Jinak ale velký rozdíl nepociťuju,“ hlásil Smetana po výhře 4:2 nad Fastavem.

Důvěry si váží. „Jsem rád, že pokračuju. Vidím před námi spoustu práce, ale těším se na ni. Chceme být nároční na sebe i na hráče a chceme hrát dobře a posouvat se. Takhle to cítím. Chceme být úspěšní, sbírat body. Vůbec nepřemýšlím nad tím, jak se to vyvinulo nebo že už to není záskok. Prostě jdeme dobře trénovat a jdeme dělat maximum,“ pokračoval Smetana.

Jeho mužstvo mělo proti Zlínu navrch, po půlhodině vedlo 2:0, a to ho ještě okradl sudí Dubravský o penaltu. Po přestávce však přišly komplikace. Soupeř během dvou minut vyrovnal. „Možná jsme to i trochu podcenili, na druhou stranu Zlín to zahrál kvalitně. Dalo se tomu předejít, ale soupeř to vyřešil dobře,“ řekl Smetana.

Baník se ze šoku oklepal a po trefách Buchty a Zajíce si vzal vedení zpět a dokráčel k vítězství. „Mohlo být hladší a jasnější, raději bych uvítal výsledek 4:0 než 4:2, ale i ten beru. Vycházela nám řada pasáží, pravidelně jsme si vytvářeli příležitosti. Akorát produktivita měla být lepší,“ dodal Ondřej Smetana.