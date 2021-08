Slezany poslal do vedení ve 35. minutě Kuzmanović, v 52. minutě zvyšoval Tetour. Oba se blýskli povedenou hlavičkou. Po hodině hry snížil kličkující Bassey, poslední slovo však měl v 88. minutě stoper Baníku Lischka, který se trefil už potřetí v sezoně.

Ostravané chtěli navázat na domácí dominanci 5:1 nad Zlínem z minulého víkendu, což se jim povedlo. Na jihu Čech měli více ze hry a na cestu domů si přibalili tři body zaslouženě. Domácí přestříleli celkovým poměrem 13:5, z toho 7:3 na branku.

„Začali jsme dobře, byli jsme aktivní. Měli jsme šance, nastřelili tyč a dali do poločasu gól. Hned na začátku druhého jsme přidali druhý, což bylo dobře," řekl trenér Baníku Ondřej Smetana.

„Domácí pak snížili, což s námi na pár minut zamávalo, ale byli jsme pořád v utkání, pomohli nám i střídající hráči. Byl to fyzicky náročný zápas, běhavý, o to více nás těší, že jsme to zvládli. Tady se lehce vyhrávat nebude," dodal Ondřej Smetana.

3. kolo FORTUNA:LIGY (7. 8. 2021):

České Budějovice – Baník Ostrava 1:3 (0:1)

Branky: 58. Bassey – 35. Kuzmanović, 52. Tetour, 88. Lischka. Rozhodčí: Zelinka – Horák, Pochylý. ŽK: Bassey, Čavoš – Laštůvka, Kaloč. Diváci: 3286.

Č. Budějovice: Vorel – Čolić, Králik, Talovierov, Sladký (75. P. Novák) – Javorek (66. Hellebrand), Čavoš, Mihálik (82. Mršić), Hora – Michal Škoda, Bassey (75. Brandner). Trenér: Horejš.

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman – D. Buchta (83. de Azevedo), Tetour (77. Budínský), Kaloč, Kuzmanović (77. J. Pokorný), Potočný (61. Sor) – Almási (62. Jiří Klíma). Trenéři: Smetana a Galásek.