Hrálo se třikrát čtyřicet minut, ale skoro se zdálo, že i kdyby se strahovská generálka na FORTUNA:LIGU protáhla o dalších 120 minut, sparťané gól prostě nevstřelí. Proti Českým Budějovicím přitom měli šancí víc než dost, kopali i penaltu, ale do brány se prostě ne a ne trefit. Na rozdíl od Jihočechů, kteří v závěru rozhodli o výhře 1:0.

„Je to o tom trefit branku. Věřím, že jsme si góly nechali na mistrovská utkání,“ povzdechl si po zápase trenér Václav Kotal, který v neděli 17. ledna povede své svěřence do prvního „jarního“ ligového duelu v Ostravě. Letenský kouč na hřišti vystřídal snad všechny hráče, které má momentálně k dispozici, ale porážku to neodvrátilo.

„Prvních osmdesát minut naše hra nebyla špatná, jen chyběly góly a využití šancí, ale oboustranně se hrálo v dobrém tempu. Ale pokud třetí utkání za sebou neproměníme penaltu, je to taková frustrace, že už ani nevíme, koho vybrat,“ mračil se Kotal pod nezbytnou rouškou.

Jeho slova lze pochopit: Sparta z posledních osmi pokutových kopů totiž proměnila pouze jediný. Dnes z penaltového puntíku neuspěl útočník Libor Kozák, další nadějné šance spálili Tomáš Wiesner, Ladislav Krejčí či Lukáš Juliš. Jediným úspěšným střelcem tak byl ke konci závěrečné čtyřicetiminutovky budějovický Mršič.

Hledá se někdo k Julišovi

Především v ofenzivě tak mají sparťané před restartem nejvyšší soutěže co zlepšovat. O to víc, že mimo hru je běhavý David Moberg Karlsson, který při zranění Adama Hložka vytvořil s Julišem údernou útočnou dvojici. „Zkoušíme různé varianty rozestavení. Protože není k dispozici Karlsson, tak hledáme nějaký rychlostní typ k důraznému Julišovi,“ přitakal Kotal.

Pokud jde o obranu, jako první stoperská volba nastoupila trojice Dávid Hancko, Dominik Plechatý a mladičký Tomáš Vitík, který příští týden oslaví osmnácté narozeniny. A docela jim to spolu šlo. „Trénujeme spolu, něco jsme už odehráli a nedostali jsme gól, takže super. Funguje nám to. Liga nás prověří, ale jsme na to připraveni,“ řekl Hancko.

Dostane tedy talentovaný Vitík šanci i v Ostravě proti Baníku? Trenér to připouští. „Odehrál kvalitně zápas Evropské ligy proti AC Milán. Je to mladý kluk a bylo by lepší, kdyby naskočil, když je tým v pohodě. Když ale vezmu naše zranění a karetní tresty, tak je možné, že se objeví v základní sestavě,“ naznačil Kotal.

Sparta Praha - České Budějovice 0:1 (0:0, 0:0)

Branka: 119. Mršič.

Sparta: Nita (41. Heča, 81. Holec) - Vindheim (81. Šilhart), Vitík (81. Gelašvili), Plechatý (81. Gabriel), Hancko (61. Lischka), Polidar (81. Hanousek) - Wiesner (41. Minčev), Sáček (81. Ryneš), Dočkal (81. Souček), Ladislav Krejčí I (81. Frýdek) - Juliš (61. Kozák). Trenér: Kotal.

Č. Budějovice: Drobný (41. Vorel) - Čolič (81. Němeček), Simba (41. Talověrov), Králik (61. Havel), Kladrubský (61. Novák) - Javorek (61. Havelka), Valenta (61. Čavoš) - Ekpai (61. Mršič), Alvir (81. Kousal), Jánošík (81. Bassey) - Ledecký (56. Brandner). Trenér: Horejš.