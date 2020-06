Baník je mezi elitou, Kováč přeskočil Horvátha

Hotovo. Třicet kol je za námi, fotbalová liga dohrála základní část. Až do jejího konce to byla slušná detektivka, prakticky se nedalo odhadnout, jak se kluby roztřídí do tří skupin pro nadstavbu. Třaskavé boje odstartují v sobotu 20. června.

Martin Fillo - 30. kolo FORTUNA:LIGA, FC Slovan Liberec - FC Baník Ostrava, 14. června 2020 v Liberci. | Foto: Deník / Petr Kotala