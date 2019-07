Kamerunský reprezentant Georges Mandjeck si u Mezinárodní fotbalové federace FIFA stěžuje na pražskou Spartu, kde má ještě rok smlouvu. Třicetiletý záložník však údajně kontrakt považuje za neplatný a chce ho předčasně rozvázat. Sparta situaci řeší s FIFA.

Mandjeck přišel do Sparty před dvěma lety v rámci rozsáhlých změn pod vedením tehdejšího italského trenéra Andrey Stramaccioniho. V letenském mužstvu se však neprosadil, zasáhl jen do deseti ligových utkání a po půl roce se vrátil do Met na hostování. Na minulou sezonu si defenzivního středopolaře vypůjčilo Maccabi Haifa.