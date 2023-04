Brnu vstřelil premiérovou branku v nejvyšší české soutěži. Teď se Martin Hašek stává tím, kdo má zachránit fotbalisty Zbrojovky ve FORTUNA:LIZE. Brněnský klub klesl na třináctou příčku, stejně bodů mají i čtrnácté Teplice na barážové pozici, což už vedení nenechalo v klidu. Odvolalo trenéra Richarda Dostálka a v úterý odpoledne už vedl první trénink Hašek.

Nový trenér brněnské Zbrojovky Martin Hašek | Foto: FC Zbrojovka Brno

„Jestli se nepletu, první telefonát s možností se sejít a promluvit si o tom byl v neděli. Volal mi majitel, to číslo jsem neměl, takže jsem překvapený. Nečekal jsem právě teď nabídku,“ popisuje rychlost jednání čtyřiapadesátiletý Hašek.

Proč jste nabídku vést Brno přijal?

Každý trenér, který má licenci, má přání, touhu, potřebu trénovat tým. Mít svoje mužstvo, být v tom procesu. Když je mužstvo z nejvyšší soutěže, tak je to vysněná meta. Ve chvíli, kdy profesionálního trenéra osloví prvoligový klub, vždycky o tom musí přemýšlet. Nejinak tomu bylo v tomto případě. Chci říct, že pro mě je Zbrojovka jako spící obr, jak definovali Japonci Američany po Pearl Harboru. Zvnějšku pořád čekám, kdy se ve spolupráci s městem podaří postavit stadion, a pak ji čekám v té nejsilnější skupině klubů. Sparta, Slavia, Plzeň, Baník… a Zbrojovka. Za mě by tam měla být, tam by měla směřovat a pevně věřím, že tam jednou bude. Pro mě je čest, když mě osloví klub s takovou tradicí a potenciálem.

Byl jste si jistý hned, nebo jste zvažoval i argumenty proti?

To je jasné, že z jedné strany máte radost, že je o vaši práci zájem. To asi každý trenér a člověk chce, aby byl zájem o jeho práci, aby byl potřebný. Pak začnete okamžitě vidět ty objektivní problémy a starosti, což vám nedovolí přejít do nějaké euforie, že mám nabídku, že možná bude angažmá. Vidíte za tím hromadu práce, stresu a tlaku, který víte, že přijde. Trenéři nejsou většinou oslovovaní s tím, že v dubnu se někomu výborně daří, tak vyhodí trenéra a osloví vás. Většinou vás neosloví ani při prvním problému, ale až když se kupí a jsou nahromaděné.

Přesto jste Zbrojovku přijal.

Trénoval jsem Sokolov, který byl nad pásmem sestupu, pak jsem šel do Vlašimi, ta byla bod dva nad hranicí sestupu, šel jsem do Bohemky, ta hrála o sestup a šel jsem tam v dubnu. Byl jsem v Ústí před rokem, to bylo taky na sestup a spadlo. Jen ve Spartě jsem trénoval, když byla čtvrtá pátá, a cíl byl druhé místo. Zase v situaci, kdy panovala nespokojenost. Ale to byla ta lepší varianta, horší to být nemohlo. Průšvih už to byl a jestli jste pátí nebo šestí, to už takový rozdíl není. Kde je potenciální riziko opuštění soutěže, je tlak úplně jiný. V trenérské práci to není nikdy ideální, kdybyste čekal na ideální situaci, abyste vzal angažmá, čekáte do smrti. Nezbývá než jít do rizika, velkého nebo menšího.

Měl jste před svým příchodem nějaké požadavky?

Soutěž bude trvat ještě šest týdnů a hráči můžou přestupovat bez smluv, ale nemluvili jsme o tom, že bychom kádr posilovali. Spíš jde o to, jaký je stav a co je potřeba udělat, aby stav byl lepší a aby se to přetavilo do bodových zisků.

Proč je Zbrojovka tam, kde je?

Řekl bych, že na podzim možná získala bodů o trochu víc, než odpovídalo síle kádru. Teď je to naopak. Získává míň bodů, než by měla a mohla získávat. Blbé je, že trend je teď sestupný, body nejsou, na jaře jich má nejméně ze všech týmů v lize. Když se dostanete do toho kolotoče, že zápas za zápasem body nejsou, tak hráči logicky upadají, začnou ztrácet víru ve svoje schopnosti, ve schopnosti spoluhráčů, sedá mlha na tým lidí. To je ten stav, ve kterém se Zbrojovka nachází.

Co s tím?

Mojí hlavní snahou spolu s realizačním týmem bude rozfoukat tu mlhu, aby měli hráči čisté hlavy a aby hráli to, na co mají. Za ten krátký časový úsek, který nás čeká, těžko můžeme hráče výkonnostně posunout. Jsou ve stavu, kdy nehrají, na co mají, a chceme umožnit, aby to hráli. To by mělo nějaké body přinést.

Musí si trenér něco oprášit, když je nějakou dobu bez angažmá?

Je to jako když hráč přijde po dovolené a začne zase trénovat. Ano, první jeden dva tři tréninky možná ještě není v tom rytmu. Myslím, že je to podobné i s trenérem. Neměl jsem úplně pauzu, připravoval jsem se jako expert televize a sledoval jsem poměrně dost zápasů, dělal jsem si analýzy. Pak jsem to musel nějak prezentovat. Zároveň jsem dělal skupinové a individuální tréninky v Praze s hráči, kteří o to měli zájem. Nebyl jsem úplně mimo hru. Ale je tam nejdřív prvek, jak se dostat zpátky do úplného rytmu, v úterý byl pro hráče zapracovávací trénink a pro mě taky.

Dohoda zní do konce sezony?

Mluvili jsme s majitelem tak, že Zbrojovka zůstane v první lize a naše spolupráce bude pokračovat. O tom, že by Zbrojovka nezůstala, a kdyby se to stalo, jestli by spolupráce pokračovala, jsme se nebavili.

Co chcete nejdřív změnit?

To se řekne jedním slovem, ale to je celá řada činností, které se dají změnit. Jsou věci na hřišti z hlediska organizace hry, přístupu k zápasům, týmového chování, individuálního chování. Tam jsou už určité návyky, ale i tak se do toho dá vstoupit. To je cesta, která není tak jasná a potřebujete na to trochu víc času. Kdybych měl jít do konkrétna, v hlavě nějaké myšlenky mám, ale to bych prozrazoval něco svým bližším soupeřům, což nechci.

Typologicky vidíte v Brně kádr, který je dobrý na boj o záchranu?

Můj názor na to, jak by měl být složený kádr, není úplně identický s tím, jaký je tady. To je asi normální, není to ani dobře, ani špatně, ale jinak, než bych si představoval. Kolika trenérům se poštěstí, že by měli kádr, jaký chtějí? Potřebujete mít prostor v přestupových oknech a musí být aspoň tři za sebou a klub musí být aktivní. Mít možnosti, vytipováno a zdroje. Nikdy trenéři nejsou úplně spokojeni s kádrem, ale je takový, jaký je a jiný nebude. Budu s tím pracovat.

A půjde to?

Věříme, že společně naše cíle, které máme dílčí a větší do konce sezony, zvládneme krok za krokem. A pak se určitě budeme bavit směrem k létu. Budeme vycházet z toho, jaký kádr tu je. Nechtějte po mně kritiku kádru, to nemůžu, ani nechci, ani kádr neznám osobně. Mám ho jen nakoukaný. Abych řekl něco konkrétního, uměl bych si představit víc hodně rychlých hráčů. Aby hráč byl ne docela rychlý, ale hodně rychlý. To by bylo prima.