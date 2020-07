Nejzvláštnější sezona nejvyšší soutěže v novodobé historii se řítí do finiše. A co trio klubů z metropole? Zítra se v Edenu hraje pražské derby, jenže je jaksi bez šťávy. Slavia má jistý titul, Sparta je třetí. Na tom se už nic nezmění. Napínavější to je v případě Bohemians: vršovický tým jde do akce už dnes.

V Ďolíčku se od 20 hodin utká s Mladou Boleslaví, která klokany o víkendu doma porazila 3:0. Odveta finále nadstavbové skupiny o Evropu tak na první pohled vyhlíží jako formalita. Bojovnost zelenobílé družiny trenéra Luďka Klusáčka je však stejně vyhlášená, jako kvalita klobás na stadionu u Botiče.

„Bude to složité, ale šance je,“ věří obránce klokanů Lukáš Hůlka. „Když nám Boleslav dokázala dát tři góly, nevím, proč bychom to nedokázali my v odvetě. Doufám, že horší chvilku jsme si vybrali v sobotu a do odvety dáme všechno,“ hlásí.

Bohemce to doma po koronavirové pauze střílí: dala tři góly Českým Budějovicím i Jablonci, Teplice si dokonce odvezly čtyřku. Teď ale jde o možnost nakouknout do pohárové Evropy a Boleslav má s podobnými bitvami větší zkušenosti. To se ostatně potvrdilo i v sobotu. Hosté sice nebyli bez nadějných gólových šancí, ovšem na rozdíl od domácích je neproměnili.

„Pokusíme se o zázrak. Protože se hraje už po třech dnech, není to o fyzickém tréninku. Je to spíš o tom si odpočinout, vyčistit si hlavu a jít do toho zápasu znovu s odhodláním, že to jde zvládnout,“ říká Klusáček.

Zápas o ničem? Nikdy

Sezona sice ještě neskončila, ale slávisté i sparťané už absolvovali poměrně bouřlivé oslavy. Červenobílá družina má v kapse titul, rivalové z Letné zase minulý týden vybojovali triumf v tuzemském poháru. Z tohoto pohledu mají oba týmy hotovo.

I proto se zdá, že jejich zítřejší vzájemný duel v Edenu (296. pražské derby) tak nějak postrádá náboj. To ale aktéři z obou stran kategoricky vylučují.

„Pořád je to derby. Vůbec se nebude hrát přátelsky, bude to tvrdý zápas,“ tvrdí útočník Sparty Libor Kozák. „Všichni víme, kdo přijede. Moc dobře si uvědomujeme velikost zápasu,“ přizvukuje slávista Vladimír Coufal.

Slavia si o víkendu odvezla z Liberce výhru 3:1 (vykartoval se ale kanonýr Petar Musa), Sparta doma na Letné porazila Jablonec 3:0. Kdo se bude radovat zítra?