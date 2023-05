/FOTO/ To byl nervák. Fotbalisté Sparty ve středečním 29. kole otočili v nastavení bitvu s mistrovskou Plzní. O výhře 2:1 rozhodl Krejčí gólem z penalty ve 104. minutě. Letenští se tak před posledním zápasem základní části bodově se dotáhli na vedoucí Slavii, která v úterý porazila Baník 2:0. Třetí Viktoria ztrácí na vedoucí duo už devět bodů a ze hry o titul je nejspíš venku.

Sparťanská radost | Foto: CPA

Radují se hráči posledního Zlína, kteří po třech ligových porážkách zabrali a porazili Bohemians 4:1. Jablonec ještě v 80. minutě vedl nad Olomoucí o dva góly, zápas ale skončil remízou 2:2. Hradec Králové podlehl Liberci 1:2, Brno remizovalo s Českými Budějovicemi 1:1.

Pardubice už v úterý porazily Slovácko 3:1 po obratu ve druhém poločase. Patnáctí Východočeši vyhráli v nejvyšší soutěži podruhé za sebou a poslednímu Zlínu odskočili na šest bodů, "Ševci" ale mají k dobru středeční domácí zápas s pražskými Bohemians 1905.

Sparta - Plzeň 2:1

Branky: 45.+3 Kuchta, 90.+14 Ladislav Krejčí II z pen. - 30. Durosinmi. Rozhodčí: Orel - Kubr, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Ladislav Krejčí II, Zelený - Hejda, Kliment, Kaša, Staněk, Jemelka. ČK: 90.+9 Minčev - 90.+8 Hejda. Diváci: 17.668.

Sparta: Kovář - Sörensen (58. Vitík), Panák, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Kairinen (80. Sadílek), Laci, Zelený - Čvančara (29. Karabec), Haraslín (80. Minčev) - Kuchta. Trenér: Priske.

Plzeň: Staněk - Kaša, Hejda, Jemelka - Holík, Kalvach, Bucha (7. Květ), Sýkora - Durosinmi (65. Kliment), Mosquera (81. Vydra) - Chorý. Trenér: Bílek.

Zlín - Bohemians 4:1

Dvě domácí branky vstřelil Tom Slončík, další góly přidali Vukadin Vukadinovič a Robert Hrubý. Za "Klokany" snižoval na průběžných 1:2 střídající David Puškáč. Zlín v nejvyšší soutěži vyhrál po třech porážkách, na patnácté Pardubice před nedělním závěrečným kolem základní části dál ztrácí tři body. Pražané prohráli podruhé za sebou o tři góly, přesto udrželi čtvrté místo s dvoubodovým náskokem na páté Slovácko.

Slončík po vstřelené brance běžel pod balkon, mával rodičům: Bylo to hezké

Branky: 31. a 90.+4. Slončík, 53. Vukadinovič, 71. Hrubý - 68. Puškáč. Rozhodčí: Černý - Hájek, Dresler - Adámková (video). ŽK: Hlinka, Kozák, Procházka, Cedidla - M. Dostál. Diváci: 3133.

Zlín: S. Dostál - Cedidla, Simerský, Kolář, Procházka - Hlinka (60. Didiba), Hrubý - Vukadinovič (85. Reiter), Slončík, Fantiš (73. Dramé) - Kozá (85. Balaj). Trenér: Vrba.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Křapka (63. Drchal), Vondra - Köstl (46. Kovařík), Beran, Jindřišek (46. Jánoš), M. Dostál - Matoušek (79. Necid), Hála - Prekop (46. Puškáč). Trenér: Veselý.

Jablonec - Olomouc 2:2

Jablončtí doma remizovali s Olomoucí 2:2, přestože ještě v 80. minutě drželi dvoubrankový náskok. Severočechy poslal brzy do vedení Jan Chramosta a v 25. minutě zvýšil Václav Sejk. V 81. minutě ale snížil z penalty Mojmír Chytil a ve čtvrté minutě nastavení srovnal bývalý jablonecký zadák Vít Beneš. Severočeši v lize popáté za sebou nezvítězili a v samém závěru utkání přišli o jistotu, že se v nadstavbě vyhnou skupině o záchranu.

Horejš: Máme to stále ve svých rukách. Srazit nás můžou Budějovice

Branky: 16. Chramosta, 25. Sejk - 81. Chytil z pen., 90.+4 Beneš. Rozhodčí: Všetečka - Arnošt, Leška - Radina (video). ŽK: Považanec, Hanuš - Greššák, Chvátal. Diváci: 1714.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, Souček - Šulc, Hübschman, Považanec, Polidar (54. Černák) - Jovovič (84. Ikaunieks), Chramosta (90. Štěpánek) - Sejk. Trenér: Horejš.

Olomouc: Macík - Chvátal (68. Sláma), Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Greššák (35. Breite), Ventúra (35. Fortelný) - Zifčák (68. Kramář), Pospíšil (88. Vaněček), Navrátil - Chytil. Trenér: Jílek.

Hradec Králové - Liberec 1:2

Fotbalisté Liberce prodloužili sérii bez porážky na šest utkání. Duel v Mladé Boleslavi, kde hrají Východočeši domácí zápasy, rozhodli trefami v 49. minutě Imad Rondič a v 79. minutě z penalty střídající Victor Olatunji. V 81. minutě už jen snížil Petr Kodeš. Slovan zdolal dnešního soupeře i podruhé v sezoně a vyhne se nadstavbové skupině o záchranu.

Neskutečný Machovský a góly odchovanců. Hradec dramatizuje finálovou sérii

Branky: 81. Kodeš - 49. Rondič, 79. Olatunji z pen. Rozhodčí: Hocek - Hurych, Pospíšil - Nehasil (video). ŽK: Harazim, Kodeš.

Hradec: Bajza - Klíma, Čech, Smrž - Harazim (76. Hlaváč), Kodeš, Rada (76. Pudhorocký), Ryneš - Kučera, Koubek (56. Trusa) - Vašulín. Trenér: Hejkal.

Liberec: Vliegen - Ndefe, Plechatý, Purzitidis - Fukala, Červ, Valenta (85. Prebsl), Frýdek (85. Rabušic), Ghali (80. Preisler) - Tupta (80. Kozák), Rondič (63. Olatunji). Trenér: Kozel.

Brno - České Budějovice 1:1

Brno ztratilo v nastaveném čase výhru a remizovalo 1:1. Domácího nováčka poslal do vedení po půlhodině hry Michal Ševčík, Dynamu zajistil bod těsně před koncem Marcel Čermák. Třináctá Zbrojovka zůstala nejhorším domácím týmem sezony a čeká ji nadstavbová skupina o záchranu. Dvanáctí Jihočeši sice v nejvyšší soutěži venku nezvítězili podeváté za sebou, ale udrželi naději na účast v prostřední nadstavbové skupině o umístění.

Zbrojovka bude hrát skupinu o záchranu. V nastavení ztratila výhru s Dynamem

Branky: 31. Ševčík - 90.+3 Čermák. Rozhodčí: Křepský - Paták, Horák - Starý (video). ŽK: Řezníček - Čmelík, Čoudek, Čermák. Diváci: 4118.

Brno: Berkovec - Nečas, Souček, Tijani, Granečný - Hrabina, Texl - Falta (74. Hladík), Ševčík (90.+1 Fousek), Alli - Řezníček. Trenér: Hašek.

Č. Budějovice: Janáček - Čoudek, Havel, Králik - Čmelík (64. Sluka), Čavoš (64. Zajíc), Hora, Hellebrand (82. Hais), Penner (74. Potočný) - Čermák - Adediran (74. Škoda). Trenér: Nikl.

Ostrava - Slavia 0:2

Slavia si díky výhře upevnila vedoucí příčku, byl to ale nervák. Utkání rozhodl střídající Matěj Jurásek dvěma góly v 81. a 83. minutě. Pražané venku v nejvyšší soutěži vyhráli po pěti duelech. Slavia v nejvyšší soutěži s Ostravou neprohrála podvanácté za sebou, na hřišti Slezanů v lize naplno bodovala po dvou remízách.

Bod naděje vzal opět Jurásek! Baník padl se Slavií a nemá desítku ve svých rukou

Branky: 81. a 83. M. Jurásek. Rozhodčí: Szikszay - Mokrusch, Volf - Adámková (video). ŽK: Fleišman, Tijani - Zafeiris. Diváci: 9651.

Ostrava: Letáček - Juroška, Bitri, Lischka, Fleišman - Kaloč - Cadu, Klíma (70. Šín, 87. Buchta), Kuzmanovič (82. Almási), Šehič (87. Miškovič) - Tijani. Trenér: Hapal.

Slavia: Kolář - Masopust (69. M. Jurásek), Ogbu, Holeš - Douděra (87. Bořil), Zafeiris (87. Kačaraba), Oscar, Schranz - Jurečka (87. Hromada), Olayinka - Van Buren (63. Provod). Trenér: Trpišovský.

Pardubice - Slovácko 3:1

Hosté vedli na Stadionu Arnošta Košťála od 34. minuty po brance Petra Reinberka. Po změně stran v rozmezí 55. až 73. minutě však domácí třikrát udeřili. Nejprve srovnal Dominik Janošek, poté si dal vlastní branku Reinberk a konečný výsledek stanovil střídající Bartosz Pikul. Pardubice doma v lize neprohrály se Slováckem ani potřetí a podruhé ho tam porazily 3:1.

Raz, dva, tři, gól! Pardubičtí fotbalisté vylétli za dvě minuty z pekla do ráje

Branky: 55. Janošek, 60. vlastní Reinberk, 73. Pikul - 34. Reinberk. Rozhodčí: Radina - Hrabovský, Vyhnanovský - Hocek (video). ŽK: Vlček, Darmovzal, Jeřábek - Kim Sung-pin, Kadlec. Diváci: 4230.

Pardubice: Nita - Icha, Hranáč, Vlček, Chlumecký - Darmovzal - Kostka (82. Lima), Hlavatý (72. Jeřábek), Janošek (82. Koukola), Sychra (67. Pikul) - Černý (82. Huf). Trenér: Kováč.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Holzer - Havlík, Trávník - Petržela (80. Sinjavskij), Kim Sung-pin (64. Vecheta), Juroška (64. Kalabiška) - Mihálik (80. Šašinka). Trenér: Svědík.

Teplice - Mladá Boleslav 1:1

Domácí poslal do vedení v 16. minutě z pokutového kopu Matěj Hybš, v 89. minutě srovnal střídající David Šimek. Poté byl vyloučen teplický brankář Tomáš Grigar a jelikož Severočeši už nemohli střídat, musel závěr utkání dochytat egyptský útočník Muhammad Jásir. "Skláři" bodovali s dnešním soupeřem ve vzájemném duelu po čtyřech porážkách a už se nemohou dostat do prostřední nadstavbové skupiny. Středočeši jsou osmí, remízou přišli o šanci na postup do skupiny o titul.

FOTO: Teplice přišly o body i o Grigara, zápas jim dochytal útočník

Branky: 16. Hybš z pen. - 89. Šimek. Rozhodčí: Starý - Ratajová, Machač - Kocourek (video). ŽK: Urbanec - Jawo, Donát, Karafiát, Suchomel, Škoda. ČK: 89. Grigar (Teplice). Diváci: 2812.

Teplice: Grigar - Hora, Chaloupek, Mičevič, Hybš - L. Mareček, Jukl - Urbanec (78. Radosta), Trubač (87. T. Vachoušek), Gning (63. Jásir) - Fila. Trenér: Frťala.

M. Boleslav: Mikulec - Kubista, Karafiát, Suchý - Suchomel, Donát, Matějovský (72. Škoda), Fulnek (54. Tomič) - D. Mareček (80. Šimek), Kušej - Jawo (46. Ladra). Trenér: Medýnský.