Nadstavba začne v sobotu. Kdy bude derby Sparty a Slavie a kdy nejpozději mistr

Třicet kol základní části nejvyšší české fotbalové soutěže je minulostí. Do konce letošní sezony zbývá už jen pět částí finále FORTUNA:LIGY, mezi fanoušky známého široce známého jako nadstavba. Do ní vstupuje v nejlepší pozici Sparta, na druhou Slavii má čtyřbodový náskok. Hodně napovědět by tak mohlo už vzájemné derby ve druhém kole. A teoreticky i rozhodnout o všem.

Pražské derby se bude hrát ve 2. kole skupiny o titul. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl