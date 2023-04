Jeho spoluhráči právě vstřebávali porážku od Slovácka, on zářil před kamerami České televize jako raper hudebního uskupení 58G, které získalo na předávání cen Anděl dvě prestižní sošky. Teplický fotbalista Tomáš Kučera, mezi na scéně známý pod pseudonymem TK27, získal cenu za nejlepší rapovou desku a Cenu fanoušků. Na zelený trávník ho nepustilo svalové zranění.

Linda Bartošová a její partner Tomáš Kučera, fotbalista Teplic a muzikant | Foto: Twitter Lindy Bartošové

Před několika lety jihlavský odchovanec s fotbalovou kariérou málem sekl. Hrál sety mezi tréninky, hudba se mu dostala pod kůži. Přestup do Plzně dal naplno zelenou fotbalu, se svými kamarády Doktorem a Humlem projekt 58G rozbalili až později. „Fotbalová kariéra tu hudební odložila. Kdybych zůstal v Jihlavě, tak by se to třeba stalo dřív. My jsme se pak nevídali tak často a já v sobě potlačil ambici dělat hudbu," prozradil před časem v podcastu Offseason.

Zdroj: Youtube

A právě Off season se jmenovala skladba, která Tomáše Kučeru proslavila. To už kopal za Teplice, kde se stal pevním kamenem základní sestavy, a v tracku se vymezil vůči vedení FAČR („…hraju za Teplice, ne za vy*ebanou Spartu, je*u toho Berbra a samozřejmě Peltu…“), za což dostal pokutu 60 tisíc korun od Etické komise FAČR. „Celá ta kauza mi paradoxně ale dala hudební kariéru. Zároveň mě škatulkovala a poškodila jméno ve sportovní sféře, kdy se na mě určitě i lidi, kterým ten track nepřišel okay, dívají jinak. Starší lidé ostatně mají s tímto žánrem stále problém – o to víc, když zapříčinil to, co zapříčinil,“ zavzpomínal.

Poté TK27 (iniciály a číslo dresu, které má v Teplicích) začal bodovat s nově zformovanou jihlavskou formací 58G. Minulý rok jí vyšlo album s názvem City Park. Uspělo u fanoušků i hudebních oborníků. Důkazem je sobotní udělování prestižních cen Anděl.

Tomáš Kučera je zasnoubený s bývalou miss a moderátorkou České televize Lindou Bartošovou. „Do budoucna se budu muset rozhodnout mezi fotbalem a rapem. Sport a rap jsou ale v mém životě striktně oddělené. Při jednom na druhé nemyslím," vyjádřil se před časem ke své budoucnosti. „S přibývajícím věkem si uvědomuji, že má hudba větší potenciál z hlediska udržitelnosti. Ve fotbalu se na této úrovni – na rovinu – můžu udržet ještě třeba dva tři roky, dodal.