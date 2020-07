Jakých bylo čtyři a půl roku ve Slavii?

Začátky byly těžké, ale nakonec jsme uhráli páté místo. Ve finále ale musím ty čtyři a půl roku hodnotit extrémně pozitivně. Udělali jsme tu pak tři tituly, vyhráli dvakrát pohár, dostali jsme se do Ligy mistrů, daleko jsme byli i v Evropské lize, navíc jsem se dostal zpět do národního mužstva. Budu mít jen a jen pozitivní vzpomínky.

Odcházíte tedy s pocitem dobře odvedené práce?

Myslím, že určitě. Je neuvěřitelné, čeho všeho se nám povedlo za tu dobu dosáhnout. Od doby, co jsem do Slavie přišel, to bylo v klubu skvěle nastavené. Musím poděkovat panu Tvrdíkovi za to, co udělal nejen pro mě, ale hlavně za to, co dělá pro celou Slavii. Nesmím také zapomenout na své skvělé spoluhráče a všechny lidi napříč klubem. Velkou zbraní Slavie jsou fanoušci, což se mi po příchodu potvrdilo. Jejich podpora byla celou dobu fantastická. I když jsem to ze začátku neměl jednoduché, věřím, že jsme si k sobě cestu našli.

Na jaký moment budete nejvíce vzpomínat?

Rozhodně to bude můj první gól za Slavii. Čekal jsem na něj tehdy hrozně dlouho a moc se mi ulevilo, když jsem se konečně trefil. Na to budu vzpomínat rád. Hezké zážitky mám i z první mistrovské sezony, kdy to nikdo nečekal. Neříkalo se, že vyhrajeme ligu, náš cíl bylo třeba třetí nebo čtvrté místo. A my udělali titul. Navíc jsme tehdy slavili na Strahově, což všemu dalo ještě trochu jinou atmosféru.

Zmínil jste první gól. Jaký byl ten nejhezčí?

Proti Opavě, s Bohemians nebo v Evropské lize proti Tel Avivu. Každá branka za Slavii má něco do sebe, ale tyhle byly nejhezčí.

Těšíte se na nové angažmá?

Je to nová výzva, další motivace. Těším se moc. Doufám, že už mi taky do třetice konečně vyjde to zahraniční angažmá, protože u prvních dvou to tak nebylo. Na to se těším. Uvidíme, co to přinese. Dnes odlétám a hned bych se měl připojit ke svému novému týmu na soustředění.

A co třeba někdy přijet do Edenu jako soupeř Slavie?

Ta možnost je tu vždy. Když se zadaří, můžeme se v budoucnu potkat v evropských pohárech. Věřím, že Slavia udělá znovu Ligu mistrů.