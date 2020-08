Fotbalista mistrovské Slavie má koronavirus, tým musí do karantény

aktualizováno včera 19:42 Aktualizováno





Slavia Praha předčasně ukončila soustředění v Rakousku a vrací se o čtyři dny dříve do České republiky. Jeden z hráčů mistrovského celku se totiž nakazil koronavirem. O případu informoval šéf klubu Jaroslav Tvrdík i oficiální slávistický web. Podle Tvrdíka má karanténu celý tým nařízen až do 24. srpna. Slávisté by tím pádem nestihli start nového ročníku FORTUNA:LIGY.

Příprava 2020 v Rakousku: Slavia - Fehérvár 3:1. | Foto: Slavia.cz