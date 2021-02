Sestava, v níž Leicester v Edenu nastoupil, byla vlastně takovým vyznamenáním pro Slavii. „V Evropské lize chceme úspěch,“ řekl před utkáním manažer Brendan Rodgers.

Jmenováním základní jedenáctky to potvrdil. Od první minuty vyběhla na trávník všechna velká jména: Jamie Vardy, Kasper Schmeichel, James Maddison, Youri Tielemans, Harvey Barnes… Přitom anglické velkokluby z Premier League braly v minulosti tento evropský pohár spíše jako soutěž pro legraci.

Už je to jinak.

Překvapení: Zima

To slávistický kouč Jindřich Trpišovský mírně překvapil. Do středu obrany totiž vyslal mladíka Davida Zimu. Simon Deli, který se nedávno vrátil na nějaký čas z Brugg (a slávisté – především šéf klubu Jaroslav Tvrdík – ho nazývají Titán) zůstal na lavičce.

„Pro naše hráče to bude těžká maturita,“ prohodil Trpišovský. Nutno říct, že ji Zima zvládl, stejně jako minulé léto tu opravdovou.

Čekalo se, že Slavii bude nejvíce prohánět matador a největší zbraň Leicesteru Vardy, ale bylo to trochu jinak. Mimochodem, Vardy byl střídán už po hodině hry. Prakticky pořád byl vidět Maddison, mozek všech akcí, jenž velice nebezpečně zahrával standardní situace. Vedle něj vyčníval také Barnes využívající rychlosti a také faktu, že na pravé straně obrany Slavie hrál velmi útočně Dán Alexander Bah.

Vysoké tempo z obou stran

Každopádně se rozjel takový zápas, jak se čekalo. Oba mančafty jsou známé vysokým tempem, což potvrzovaly i v Edenu. A co bylo potěšitelné? Slavia byla vlastně celý zápas minimálně vyrovnaná třetímu týmu nejlepší ligy světa, za níž je ta anglická všeobecně považovaná.

Hosté, favorit souboje, se vrhli do náporu hned od začátku. Už ve čtvrté minutě měli na kontě dvě velmi slušné střely. Do nejvýraznější šance se ve 14. minutě prosadil už zmiňovaný Barnes. Gólman Ondřej Kolář však zasáhl v pokleku a přežil i následnou srážku. To byl klíčový zákrok!

Ale pozor, Pražané nebyli druzí, naopak nebezpeční. Využívali zbraň, již si nachystali. Leicester má problémy s bráněním standardních situací a tým kouče Trpišovského to věděl. Jako první se po rohu mohl prosadit obránce Ondřej Kúdela, po něm mladý Senegalec Abdallah Sima. Ani jeden netrefil dobře – Kúdela nohou, Sima hlavou.

Slavia však jednoznačně ukazovala, že se může rovnat velkému soupeři, což ještě zvýraznila po změně stran. Ve druhé půli byla ve hře lepší. Několikrát velmi zajímavě pálil Nicolae Stanciu, jenže gólman Schmeichel připomněl své zlaté geny. Vždyť jeho táta je proslulý Dán Peter Schmeichel.

Gólman Leicesteru byl bezchybný stejně jako kolega Kolář. Proto gól nepadl.

Slavia Praha - Leicester City 0:0

Rozhodčí: Guida - Carbone, Peretti - Di Bello (video, všichni It.). ŽK: Bořil - Ndidi, Iheanacho, Tielemans. Bez diváků.

Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Zima, Bořil - Holeš (30. Hromada), Provod (90.+1 Lingr) - Sima, Stanciu (73. Traoré), Olayinka - Kuchta (73. Masopust). Trenér: Trpišovský.

Leicester: Schmeichel - Amartey, Evans, Söyüncü, Thomas - Ndidi, Tielemans - Albrighton (64. Ünder), Maddison (76. Choudhury), Barnes - Vardy (64. Iheanacho). Trenér: Rodgers.