Pokud si někdo pustil prvních dvacet minut zápasu Slavie s Opavou a pak si v předtuše senzace vsadil na hosty, dalo se jeho počínání chápat. Předposlední tým tabulky FORTUNA:LIGY začal v Edenu proti favoritovi velmi svěže a odvážně, navíc už v 22. minutě musel ze hřiště vyloučený Abdallah Sima.

Jenže náš hypotetický sázkař by nakonec splakal nad výdělkem. Červená karta pro senegalského kanonýra sešívané nakopla, úřadující mistr se rozehřál a nakonec z toho bylo vysoké vítězství 4:0. Navíc šlo o 36. ligový duel bez prohry, čím slávisté vyrovnali vlastní rekord.

„To vyloučení nám paradoxně trochu pomohlo, protože jsme nezačali moc dobře, ale reakce týmu na oslabení byla skvělá. Pomohl nám i gól do šatny, trochu jsme se uklidnili,“ hodnotil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

O zmíněnou trefu na 1:0 se postaral Jan Kuchta, který míč dopravil do opavské sítě hodně neelegantním způsobem. „Ani nevím, bylo to nohou, stehnem, kolenem… Ale od toho tam jsem. Hezké góly asi nikdy dávat nebudu,“ smál se pak útočník, který se dvanáctým gólem v sezoně vyšvihl do čela tabulky kanonýrů.

Kuchta byl i u dalšího důležitého okamžiku: chvíli po změně stran se na něm vyfauloval Jiří Kulhánek, síly na trávníku se tak vyrovnaly a Nico Stanciu navíc proměnil nařízenou penaltu. Pak se prosadili ještě Tomáš Holeš a Oscar Dorley a bylo hotovo.

„Je krásné, že jsme neprohráli už třicet šest zápasů. Když už jsme tak daleko, chtěli bychom ten rekord překonat, ale já raději žádnou konkrétní metu nemám. Když se to řekne nahlas, tak to pak většinou nedopadne,“ pousmál se Trpišovský.

Na červenobílé družině rozhodně nebylo znát napětí ze skandálu, který vypukl ve čtvrtek při odvetě Evropské ligy proti Glasgow Rangers. Z týmu sálala síla a odhodlání. Vzhledem k zaváhání Sparty v Českých Budějovicích se třetí titul v řadě zase o kousek přiblížil.