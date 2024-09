Mluvilo se o tom už několik dnů, oficiálně už to potvrdilo i vedení fotbalové Slavie. Z nizozemského Feyenoordu se do Edenu vrací pětadvacetiletý reprezentační záložník Ondřej Lingr. Když před rokem odcházel, spekulovalo se o částce 100 milionů korun, Slavia jej nyní odkoupila zpátky za 2.2 milionu eur, tedy kolem 55 milionů.

„Naskytla se možnost získat Ondru za velmi přijatelných finančních podmínek. Neváhali jsme, věříme, že naváže na výborné výkony, které v našem dresu předváděl. Získáváme hráče s vítěznou mentalitou, okamžitou posilu, která zná naše prostředí, systém. Trenérský tým ví přesně, co od něj čekat. Doufáme, že výraznou měrou přispěje k naplnění našich cílů na domácí scéně, stejně tak v Evropě,“ pochvaloval si sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Lingr ve slávistickém dresu vyhrál jednou titul a dvakrát pohár MOL Cup. Po loňském přestupu do Feyenoordu odehrál v nejvyšší nizozemské soutěži většinu zápasů, ale poté, co přišel nový trenér, Brian Priske ze Sparty, nebylo už pro něj místo. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský už delší dobu zmiňoval, že by o jeho návrat hodně stál. A dočkal se.

Návrat Ondřeje Lingra tušili i zaměstnanci Fortuna areny, podívejte se:

| Video: Youtube

„Přemýšlení o návratu do Slavie nebylo vůbec složité. Nechal jsem si to samozřejmě projít hlavou a rozhodl se. Myslím si, že zůstat ve Feyenoordu by byl krok zpátky. Ambice Slavie, jak jsem to tady zažil já, to nešlo odmítnout. Jsem rád, že to vyšlo. Měl jsem lukrativní nabídky, kde bych si mohl vydělat velké peníze, ale i z rodinného hlediska, i mé osobní stránky tohle rozhodnutí dává největší smysl. Věřím, že splatím důvěru Slavii i fanouškům,“ vzkázal Ondřej Lingr fanouškům.

„Rok ve Feyenoordu mi samozřejmě dal strašně moc. Zahrál jsem si Ligu mistrů. To byl pro mě vždy sen. To se mi splnilo. Vyhráli jsem dvě trofeje. Na jedné jsem měl výrazný podíl, když jsem Feyenoord poslal do finále poháru. Ten je tam hodně cenný. Měsíc zpátky jsme vyhráli Superpohár. To určitě beru jako úspěch a určitě na to budu vzpomínat. I přesto, že tahle sezona pro mě nebyla úspěšná z pohledu minut na hřišti, tak jsem nechyběl na žádném reprezentačním srazu. Věřím v sebe a věří ve mě i více lidí. Těším se, až to budu znovu moct ukázat,“ dodal.