V pondělí byl stvrzen příchod záložníka Jakuba Hromady, jenž se tak přidal k miniarmádě slávistů v modrobílých barvách. Na severu už jsou obránci Jakub Jugas, Daniel Kosek, Mohamed Tijani a útočníci Jan Matoušek a Júsuf Hilál.

Navíc by měl dorazit ještě mladíček Michal Beran, jehož Slavia před pár týdny získala (světe, div se) z Liberce. Zatím se však připravuje s mistrovským týmem, má se zorientovat a poté vyrazit zpět do Slovanu získávat zkušenosti ve FORTUNA:LIZE.

„Spolupráce je oboustranně úspěšná,“ zopakoval už několikrát kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Ano, to platí. Slavia v Liberci mocně nakupuje, nyní v létě už čtyři borce. Navíc Slovanu pomáhá – pošle mu do týmu hráče na hraně kádru, které potřebuje udržet v permanenci, a proto se (minimálně) podílí na jejich výplatě, již by si severočeský klub nemohl dovolit. Za to hrají ve velmi dobrém týmu, navíc si zkusí evropské poháry, což je extra bonus.

Jenže neničí tenhle dvoustranný jackpot celou ligu?

Velké téma pro ligu

„Je to pro nás velké téma, zcela jistě to budeme řešit. Ještě jsme to neudělali na tuhle sezonu, ale v průběhu téhle sezony to budeme chtít na tu další regulovat tak, aby byl prostě limit, kolik z jednoho klubu může jít,“ řekl předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Důvod je zřejmý. V Česku funguje praxe, že hostující hráč proti svému mateřskému klubu nenastupuje. Liberec tak přijde do střetů s úřadujícím šampionem o slušnou patrolu opor.

Mužstvu kouče Jindřicha Trpišovského se tak otevře cesta k šesti bodům (ze dvou střetnutí), které Plzeň a Sparta – ti arcirivalové – tak lehce nezískají. Jde vskutku o kruciální otázku, v souboji o titul mohou být střety s Libercem rozhodující.

„Nechte ty kluky hrát,“ nabádal jablonecký kouč Petr Rada, který byl v minulé sezoně v podobné roli jako Hoftych. I on měl v týmu slávisty a třikrát se silným sokem padl při skóre 0:11. Nyní se může něco podobného přihodit Liberci.

Glosa Jiřího Fejgla: Mistr může ukázat kuráž. I cestu

Když působil Jan Nezmar, nynější sportovní šéf Slavie, v Liberci, změnil (aspoň na čas) české zvyklosti. Kmenoví hráči Slovanu, toho času na hostování na jiných adresách, mohli proti svým nastoupit. Byl to průlom, obvyklá evropská cesta. Nyní je čas, aby si Nezmar a celá Slavia na tenhle bohulibý počin vzpomněli a dovolili vlastním fotbalistům vypůjčeným jinam nastoupit proti svým. Sílu na to mistr má, teď už jen odvahu. Ligu by to výrazně pozvedlo.