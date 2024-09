„O Simiona stálo hodně klubů, jednání byla dlouhá, těžká, ale férová. Přivádíme mladého hráče, slibujeme si od něj zvýšení konkurence na pravém kraji hřiště. V úvodu sezony ukázal, že dokáže být produktivní, navíc při své premiérové sezoně v nejvyšší belgické soutěži. Doufáme v podobný příběh, který u nás píše Malick Diouf,“ říká na adresu dvaadvacetiletého krajního obránce sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Michez se narodil v Belgii, kterou reprezentoval v mládežnických výběrech, v dospělé kategorii se ale rozhodl pro Kamerun. Poslední sezony strávil v týmu Beerschot VA, s nímž v minulé sezoně postoupil mezi nizozemskou elitu.

Do Edenu přichází plný energie, nadšení a chuti ukázat se. „Jsem moc šťastný, snad i dobře mentálně nastavený. Nebojím se ničeho a hledám tu nejvyšší úroveň, které mohu dosáhnout. Pro mě je to skvělý krok. Jsem za něj vděčný a nemůžu se dočkat, až začnu hrát s novými spoluhráči a před skvělými fanoušky. Viděl jsem Lille v televizi, na Pardubicích jsem byl osobně. Dalo mi to touhu začít tady hrát. Mou ambicí je vyhrát úplně všechno, co půjde," usmíval se při prvním rozhovoru v novém působišti.

Slavia stihne dopsat Micheze na soupisku pro Evropskou ligu. To by platilo i v případě návratu Ondřeje Lingra. Za něj by dle informací deníku Sport měly ze slávistické pokladny odejít více než tři miliony eur. Feyenoord už dosáhl limitu hostování, jiná forma transferu než přímý přestup tedy ani nebyla možná.