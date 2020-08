„Když si vezmu, že jsem tady nedávno jako divák koukal na to, jak kluci hrají Ligu mistrů, tak je to něco fantastického. Být v špičkovém evropském klubu bylo mým snem,“ svěřil se jednadvacetiletý záložník či útočník po podpisu smlouvy.

Tým je na soustředění v Rakousku, kam má Lingr vyrazit také. Musí mít ale negativní test na covid-19.

Trenér Jindřich Trpišovský si mrštného a rychlého střelce vyhlédl už před nějakým časem. „V Karviné nastupoval spíš v útoku, ale my v něm vidíme spíš takového záložníka budoucnosti. Měl by brzy typologicky zapadnout do naší hry. Sledovali jsme ho víc než rok a od zimy šly jeho výkony prudce nahoru,“ uvedl slávistický kouč.

Otázka je, zda se Lingrovi povede hned se probojovat do poměrně nabitého mistrovského kádru. Oproti svým novým spoluhráčům má nevýhodu v tom, že se do přípravy zapojí se zpožděním a není tak vyloučeno, že před startem nové ligové sezony odejde na hostování.

„Za týmem jedu do Rakouska s cílem vybojovat si místo. Samozřejmě do toho jdu s určitou pokorou, že to nemusí vyjít. Pak by hostování možná přicházelo v úvahu, ale o tom se nyní nechci bavit,“ řekl Lingr.

Podobně to vidí i Trpišovský. „Po nějaké době si vyhodnotíme, co pro něj bude nejlepší. Za dva týdny začíná liga a to pro něj není ideální startovací pozice. Musí projevit kvalitu, je tu hodně hráčů. Ale jak ho znám, je to velký bojovník,“ dodal trenér sešívaných.

Lingr do nejvyšší soutěže naskočil poprvé v osmnácti letech, v posledních dvou sezonách nastupoval stabilně v základní sestavě Karviné. V uplynulém ročníku vstřelil sedm branek.