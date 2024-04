Nový majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania rozhodně nalil fanouškům severočeského celku krev do žil. Po vstupu do klubu poskytl pro klubový web Q&A, ve kterém prozradil osobní ambice, ale hlavně cíle klubu. V záplavě libozvučně znějících slibů určitě nejvíce rezonuje touha po hymně Ligy mistrů na stadionu U Nisy.

Nový majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania odpovídal na dotazy fanoušků. | Foto: FC Slovan Liberec

Jedním z prvních cílů mladého podnikatele je návrat diváků na tribuny. „Bez fanoušků můžeme dělat, co chceme, ale výsledky se pak dostavit nemohou. Pevně doufám, že kombinace sportovního restartu, ambicí a oživení komunikačních kanálů povedou k navýšení zájmu ze strany fanoušků a budou chtít na Slovan chodit. Pak bude jen na nás je výsledky nezklamat,“ uvědomuje si Kania v rozhovoru pro modrobílý klub.

Důležitým aspektem je samozřejmě také skladba kádru. „Většinou chtějí kluby prodat posily za více, než kolik za ně utratí. My toto v prvních dvou letech požadovat nebudeme. Pokud zvládnete dobře prodat, jsme připraveni peníze investovat zpět do nákupu nových hráčů. Prioritou je maximalizovat počet kmenových hráčů klubu. Nemůžu však vyloučit hráče na hostování, protože v určitých situacích a za určitých okolností je to jediná možná a správná volba,“ přiznal.

Vysoké ambice

Brněnský rodák by rád vrátil Liberec do bojů o nejvyšší příčky. „Naším cílem a mottem před první sezonou bude: 'Společně zpátky na vrchol!' Jednoznačným cílem je, aby klub hrál v dalších letech předkola evropských pohárů a abychom v nich byli úspěšní. Slovan Liberec se musí srovnávat se Spartou, Slavií a Plzní. Ne nikým jiným,“ řekl odhodlaně.

Jednou by si rád osobně poslechl tu nejsladší fotbalovou hymnu na stadionu U Nisy. „Evropské poháry přináší obrovské příjmy pro klub, které jsou naprosto disproporční vůči čemukoliv jinému. Vždy tedy upřednostním ambici dostat se do Evropy než tu mít farmu a zisk z prodeje hráčů,“ přiznal Kania.

K dobru dal také historku o dnes již minoritním majiteli panu Karlovi, který Janu Nezmarovi nezapomene neproměněnou šanci na AC Milán, jenž mohla znamenat účast v nejslavnější fotbalové klubové soutěži. „Kombinace Nezmarova historického dluhu, nějaké mé ambice a lásky k hymně Ligy mistrů způsobuje myšlení, že by tu jednou tato hymna zaznít měla,“ zamyslel se.

Rebranding

Fanoušci o tom nechtějí ani slyšet, ale dle slov nového majitele je to nevyhnutelné. „Minimálně refresh je potřeba, o tom jsme přesvědčeni. Problematika ještědského vysílače v logu je mnohem složitější, než jsem si původně myslel. Momentálně jsme v situaci, kdy probíhají právní spory a teoreticky se může stát, že bude klub nucen odebrat vysílač ze svého znaku a zároveň zaplatit vyrovnání, které může dosahovat milionu korun,“ prozradil.

Pracuje však na tom, aby k tomu nedošlo. „Chtěl bych všechny ujistit, že děláme veškeré kroky pro schůzku s dědici na práva užívání ještědského vysílače nebo alespoň s jejich právními zástupci a pokusíme se najít řešení pro zachování ve znaku,“ slíbil Kania.

A jak dlouho by chtěl společně se svou ženou v libereckém klubu působit? „Upřímně doufám, že Slovan jednou předáme našim dětem a budou se o něj starat. Nevidím důvod, abychom v budoucnu přemýšleli o odchodu z klubu. Je velmi pravděpobodné, že v řádu středních jednotek let odejdu ze své vzdělávací skupiny a tento klub bude kotva, se kterou vydržíme navždy,“ přál by si.