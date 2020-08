Sparťanští fanoušci si mohou oddechnout. Slovenský reprezentant Hancko se sice v podzimní části uplynulé sezony FORTUNA:LIGY svezl s bídnými výkony celého týmu, dělal hloupé chyby a nenastupoval pravidelně, avšak na jaře podával velmi dobré výkony a vytvořil stabilní dvojici (s dříve rovněž kritizovaným) Lukášem Štetinou a hlavně po restartu soutěže zářil – stal se oblíbencem letenských příznivců.

Hanckovi skončilo původní hostování na konci července, přesto se zapojil do přípravy na nový ročník. V Praze chtěl mladý Slovák zůstat i kvůli tomu, že si v českém hlavním městě našel lásku – tenistku Kristýnu Plíškovou. Jenže Sparta nehodlala zaplatit opci, která činila šest milionů eur (zhruba 160 milionů korun).

„V době koronavirové pauzy probíhala jednání s trenérem Václavem Kotalem, na kterých jsme se bavili o skladbě mužstva pro další sezonu. Shodli jsme se, že setrvání Dávida je naší jasnou prioritou. Máme za sebou složitá vyjednávání, pracovali jsme na tom opravdu dlouhou dobu,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický poté, co Sparta oznámila Hanckovo setrvání. O dohodě informovala italská média už v pátek. Klub o víkendu fanoušky napínal a prostřednictvím oficiálního twitterového účtu je jedním příspěvkem trochu vystrašil.

??❤️ DÍKY HANCI | Sparta děkuje Dávidu Hanckovi za práci, kterou v našem dresu v sezoně 2019/2020 odvedl! ?



? Podívejte se na celý Hanciho emotivního vzkaz fanouškům! #acsparta



➡️ https://t.co/M1SohI2CaD pic.twitter.com/XIBzG09jCv — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 2, 2020

„Samotný Hanci sehrál velkou roli v tom, že bude minimálně další rok oblékat náš dres. Dal jasně najevo, že chce bezpodmínečně zůstat. Dávid udělal pod trenérem Kotalem velký pokrok a prokázal potenciál a kvalitu, kvůli kterým jsme ho před rokem přiváděli. Věříme, že u nás i nadále bude růst,“ dodal Rosický.

Hancko zůstal i kvůli fanouškům

Jeho slova potvrdil i Hancko. „Vedení Sparty i agent odvedli skvělou práci, ale nejdůležitější bylo, že já jsem to tak chtěl. I navzdory tomu, že nevyšel ten přestup, tak jsem řekl, že pro příští sezonu tu stejně chci zůstat. Dohodli jsme se na možnosti dalšího hostování. Nebylo to snadné, ale jsem rád, že to vyšlo a stihlo se to ještě včas,“ prohlásil slovenský stoper.

Hancko za Spartu odehrál v první lize 19 zápasů, dal dvě branky a patřil k nejlepším hráčům. Letenským pomohl k třetímu místu v tabulce a vítězství v poháru, kterým Pražané ukončili šestileté čekání na trofej. Slovenský reprezentant před odchodem do Fiorentiny nastupoval také za Žilinu.

V rozhovoru pro klubový web Hancko řekl, že zůstat v rudém dresu chtěl i kvůli podpoře fanoušků: „Věřím, že jim opět přineseme na konci sezony radost s trofejí. A nejradši bych byl, abychom jim udělali radost hned na začátku postupem do skupiny Evropské ligy. Hlavní bude, abychom týden co týden vyhrávali.“

Pro Spartu jde o čtvrtou letní posilu. Klub už přivedl stopera Ondřeje Čelůstku, Bulhara Martina Minčeva a slovenského brankáře Dominika Holce. Letnou naopak opustil jeden z nejlepších hráčů uplynulé sezony. Hvězdný záložník Guélor Kanga se s klubem nedohodl na nové smlouvě a vrátil se do Crvené zvezdy Bělehrad, odkud v zimě 2018 přišel. Skončil i bývalý kapitán Martin Frýdek.

Ve fotbalových kuloárech se proslýchá, že blízko je příchod bývalého sparťanského hráče Ladislava Krejčího z Boloni. Podle dřívějších spekulací se Sparta zajímá i o dalšího reprezentanta – záložníka Davida Pavelku. Do středové řady mohou Pražané využít i navrátilce z hostování Jana Fortelného, jenž podepsal nový kontrakt do roku 2023. Na soustředění kouč Kotal vezme rovněž hráče, kteří si mohou vybojovat místo v sestavě – například Matěje Polidara (sezonu odehrál v Příbrami), který se blýskl v přípravném duelu proti Táborsku dvěma góly, nebo Filipa Havelku (ten se vrátil z hostování v Českých Budějovicích) či Filipa Součka z Opavy.