Vítězstvím v Olomouci si Sparta zajistila čtyřbodový náskok, který bude hájit v nadstavbě. Slavia tak musí pro zisk trofeje získat o pět bodů více než Sparta. Letenští splnili první cíl a teď na něj chtějí navázat. „Vzpomeneme si na zápas na Slovácku z loňské sezony, více se ale dívám na ten z nedávné doby,“ prozradil trenér Sparty Brian Priske. Právě v Uherském Hradišti totiž cesta jeho týmu za titulem o víkendu začne.

SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha 1:4, Brian Priske | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jak je pro vás důležité první místo po základní části?

Jsme šťastní a spokojení, kde se po třiceti kolech nacházíme. Byl to první cíl, se kterým jsme do sezony šli - zajistit si první příčku před začátkem nadstavby. Hráči si to skvělými výkony v průběhu ročníku zasloužili. Získali jsme opravdu spoustu bodů.

Můžete si titul prohrát už jen sami?

Nevím, jestli můžeme jen my ztratit titul. Česká liga je plná velké kvality, zápasy nikdy nejsou jednoduché. Než bych to řekl takhle, tak spíš řeknu, že musíme ukazovat, co umíme. Nesoustředit se na své soupeře, ale na to, jak se dostat k cíli, než vidět to, co se může pokazit. Je to o tvrdé práci a každém nadcházejícím utkání.

Jak se vám líbila atmosféra utkání v Olomouci?

Nic takového jsem ve své kariéře nezažil. Obrovský respekt před našimi fanoušky, kteří jsou úžasní už delší dobu. Podporují tým a pomáhají vyvinout větší tlak v průběhu utkání. Svědčí to o tom, že jsme společně jedna jednotka a tvoříme jeden společný tým. Tohle jsem řekl i hráčům, co se dělo v Olomouci je ukázkou toho, co jsme všichni dokázali. Věřím, že je to signál, že fanoušci oceňují, co se nám podařilo vybudovat. Je to neuvěřitelné a slovy to asi nedokážu dostatečně vyjádřit.

Nečekal jste od Olomouce podobně hluboký blok jako na Slavii?

Před každým utkáním máte v hlavě různé scénáře, jak se utkání může vyvíjet. Viděli jsme utkání Sigmy na Slavii. Jsou ale velké rozdíly, jakým způsobem se prezentujete doma. Neznám úplně zdejší atmosféru, ale vždycky je to tak, že před svými fanoušky chcete hrát přímočařeji. Sigma z toho měla několik zajímavých akcí, ale my jsme utkání celkově měli pod kontrolou.

Proč chyběl v nominaci Martin Vitík?

Martin Vitík si den před zápasem otočil kotník, proto jsme ho nemohli využít. Nemyslím si, že by to mělo být něco vážného, je to mladý kluk.

V poslední době dostává šanci Lukáš Sadílek. Jaký je důvod a jak jste s ním spokojený?

Je v sestavě, protože podává dobré výkony. Od zápasu s Bohemians, kdy se vrátil do sestavy, je fantastický. Výkony oceňuji v průběhu celé sezony. Jsou na vysoké úrovni a zaslouží si, aby nastupoval. To stejné jsem řekl Lacimu i Solbakkenovi. Chápu, že jsou naštvaní, ale když dostává příležitost hráč, který podává takové výkony, tak zkrátka bude hrát on. Také příklad Sörensena. Pokud by si Vitík nepřivodil zranění, tak by hrál. Ale Asger ukázal, proč potřebujeme kvalitu, dobré mentální nastavení. Podal fantastický výkon a není prostor být naštvaný a je potřeba být nachystaný jít hrát.

Nadstavbu začínáte na Slovácku. Vzpomenete si ještě na utkání, když jste tam před rokem slavili titul?Určitě si pamatujeme, co se tam stalo, jaká tam byla atmosféra. Spíše se ale dívám na zápas, který jsme tam odehráli v nedávné době, protože to od nás bylo dobré utkání, přestože jsme soupeři dovolili vstřelit branku. Já ne úplně přemýšlím o tom, co se stalo. Soustředím se na to, co je teď a abychom dál vítězili. Slovácko se na utkání určitě dobře připraví a bude chtít získat výsledek v domácím prostředí. Musíme co nejlépe odstartovat nadstavbovou část sezony, do jejíhož konce nás čeká šest finále.