Coby letenský odchovanec se vrátil do pražského celku po téměř osmi letech. Sparta o Pavelkův příchod usilovala už nějakou dobu, dlouho se ale zdálo, že nakonec neuspěje a hráč zůstane v Turecku, kde měl ještě rok smlouvu. Podle spekulací vyjde reprezentační středopolař Letenské na téměř 900 tisíc eur (24,5 milionu korun).

"Ve Spartě jsem vyrostl, dostal jsem se až do áčka, tam jsem se ale výrazněji neprosadil. Teď chci i sobě dokázat, že na to mám. Tak to mám nastavené, mám obrovskou osobní ambici. Celou kariéru jsem doufal, že by se mi mohlo ještě povést do Sparty vrátit," řekl pro klubový web Pavelka, který za Letenské odehrál zatím jen 10 ligových zápasů.

David vám posílá vzkaz z Turecka!

(A taky trochu šifruje ?) #acsparta pic.twitter.com/YzZltOIF0E — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 6, 2020

V minulé sezoně bojoval se zraněním kolena. V březnu ho doléčil, ale vzhledem k přestávce kvůli koronavirové pandemii se vrátil na trávníky až v červnu.

V české lize má Pavelka na kontě 108 utkání a 20 vstřelených branek. Vedle Sparty a Liberce hrával nejvyšší soutěž ještě za Slovácko. Za českou reprezentaci odehrál zatím 22 zápasů a dal jeden gól, představil se na mistrovství Evropy v roce 2016.

Zkušenosti, které mají pomoci mladým

"Chtěli jsme tým doplnit o jednoho zkušenějšího hráče do defenzivnějších pozic v záloze, kde jsme doteď pracovali s mladými hráči a zástupci střední generace. David má zkušenosti ze zahraničí a z reprezentace, kterými našim mladým hráčům pomůže. Je to vítězný typ a profesionál, takové hráče ve Spartě chceme mít," uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Pražanům se povedlo transfer dotáhnout až těsně před půlnocí, kdy skončilo letní přestupové okno, posunuté pandemií koronaviru. V průběhu dneška Letenští čekali na příchod hráčovy transferové karty z Turecka. Pavelka do Čech dorazí v závěru týdne a od toho příštího se připojí k novým spoluhráčům.

"Tenhle transfer se nerodil lehce, což jen dokazuje pozici, kterou si David ve fotbalovém světě dokázal vybudovat. Sparta o něj velmi stála, Kasimpasa o svého klíčového hráče nechtěla přijít. Jsem velmi rád, že jsme ve složitém jednání dokázali naplnit hráčovo přání a David se již během této reprezentační přestávky připojí k letenskému týmu," řekl Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest, která Pavelku zastupuje.

"David se vrací jako prověřeny lídr a jeden z dlouhodobě nejlépe hodnocených hráčů turecké ligy. Ve Spartě se zařadí po bok Bořka Dočkala a Ládi Krejčího do zkušené osy týmu, která má ambici vrátit Spartu na přední místa v rámci české i evropské fotbalové mapy," dodal.