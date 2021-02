Osmašedesátiletý kouč převzal první tým Sparty v únoru minulého roku po Václavu Jílkovi a dovedl ho k vítězství v poháru. Triumf pražskému celku shodou příznivých okolností zajistil účast v základní skupině Evropské ligy, kde s Kotalem na lavičce dvakrát porazila skotský Celtic. Přes důstojné výkony proti AC Milán a Lille však sparťané na postup neměli.

„Rozhodnutí o odvolání trenéra se rodilo velmi těžce, jsme vděční za to, co trenér při práci s týmem dokázal. Ale dospěli jsme k názoru, že jsou ohroženy naše cíle do zbytku sezony. Zároveň jsme sledovali negativní vývoj v herním projevu, a proto jsme k tomuto kroku přistoupili,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Ačkoliv Kotal měl slabší rozjezd, po koronavirovém restartu nejvyšší soutěže se Sparta vzpamatovala a po úvodní porážce s Plzní se vyšplhala z devátého až na třetí místo, které získala s devitibodovým náskokem před čtvrtým Jabloncem. Kotalově mužstvu se dařilo i v nadstavbě a výhra v Liberci ve finále MOL Cupu zajistila zisk vytoužené trofeje.

Letošní ročník FORTUNA:LIGY nejslavnější fotbalový klub v zemi rozjel výborně – Sparta vyhrála úvodních šest zápasů se skóre 20:6. Jenže pak i kvůli zranění opor Lukáše Štetiny a Adama Hložka a dalších zranění a absencí se dařit přestalo.

Rosický: Kotal tým stabilizoval

Spartě nepomohla ani krátká zimní pauza, všechno vyvrcholilo sobotní porážkou v derby s Bohemians 1905, kteří na letenském stadionu zvítězili 1:0. Podle spekulací navíc kouč Kotal, jenž se nebál dát šanci mladým talentům jako Adamu Karabcovi či Martinu Vitíkovi, začal takzvaně „ztrácet kabinu“. Spory měl údajně především s kapitánem Bořkem Dočkalem. Nejspíš i proto musel nejsledovanější trenérský post v zemi opustit.

„Václav Kotal tým na jaře minulého roku stabilizoval a nakonec jsme s ním na střídačce získali po šesti letech trofej a vrátili se do evropských pohárů, což bylo pro vývoj mužstva mimořádně důležité,“ hodnotil Rosický posledních dvanáct měsíců se zkušeným koučem. „V první řadě bych chtěl trenérovi poděkovat. Pozici u A-týmu přijal v nelehké době a odvedl spoustu kvalitní práce, na kterou nyní budeme mít příležitost navázat,“ dodal generální ředitel klubu František Čupr.

? Triumf v MOL Cupu i dvě vítězství nad Celticem. Bude na co vzpomínat!



??❤️ Díky, trenére! #acsparta pic.twitter.com/5jYopUqalS — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 3, 2021

Sparta ve středu večer také oficiálně potvrdila informaci o Kotalově nástupci, sedmapadesátiletý Vrba povede už čtvrteční trénink. „Přistoupili jsme k důležitému strategickému rozhodnutí. Jsme přesvědčení, že jsme z pohledu budoucího sportovního vývoje klubu udělali správný krok. Na spolupráci s trenérem Vrbou se těšíme a věříme, že bude velmi úspěšná,“ uvedl sparťanský šéf Čupr.

Podle Rosického je Pavel Vrba velký fotbalový odborník a trenér, který je zvyklý vyhrávat: „Jeho hra je založena na jasných principech, které se shodují s našimi klubovými. Týmy, které vedl, se vždy prezentovaly kvalitní výstavbou hry a vyváženou ofenzivou a defenzivou.“

Vrba: Věřím, že naplním ambice

„Jsem rád, že mě Sparta oslovila. Je to klub s nejvyššími ambicemi. Věřím, že tyto ambice, o kterých jsme se s vedením klubu bavili, naplníme. A budeme spokojení my všichni: tým, vedení i fanoušci,“ prohlásil Vrba, nový sparťanský trenér. „Věřím, že mě budou fanoušci hodnotit podle toho, co udělám pro Spartu. Jestli mě neměli rádi, když jsem trénoval Plzeň, tak to samozřejmě respektuju. Ale chtěl bych být hodnocený hlavně za to, jak budu pracovat tady.“

Pražský celek má v tabulce stejně bodů jako druhý Jablonec, oba ztrácejí na suverénní Slavii dvanáct bodů. Podle dřívějších vyjádření zástupců vedení cílem je skončit na prvním či druhém místě a postoupit do evropských pohárů. Sparťané by také rádi obhájili prvenství v MOL Cupu.

Před středeční změnou se spekulovalo, že by se mohl na Letnou vráti Michal Bílek, který je po konci u reprezentace Kazachstánu rovněž bez angažmá. Vrba byl spojován s návratem do Baníku Ostrava. Nakonec však svou úspěšnou trenérskou kariéru rozšíří o velkou výzvu. Trojnásobný vítěz české ligy dokonce osmkrát ovládl anketu Trenér roku. Jméno si vybudoval bývalý ligový fotbalista na Slovensku a na podzim 2008 zahájil v Plzni cestu mezi legendy. Dvakrát se dostal se do Champions League (Ligů mistrů okusil s Plzní ještě v ročníku 2018/19). V prosinci 2013 odešel k národnímu mužstvu, které dovedl na Euro 2016.

Když se před čtyřmi lety po konci dagestánské anabáze v Machačkale řešil jeho návrat do Plzně, lákala ho (i kvůli dobrým vztahům s majitelem Danielem Křetínským) také Sparta. Jenže na lavičku tehdy usedl Andrea Stramaccioni. Jeho projekt „internacionalizace“ se nepovedl. Letenští se proto teď upínají k muži, jenž naposledy vedl bulharský Ludorec Razgrad, odkud byl Vrba kvůli pohárovým selháním odvolán loni v říjnu.