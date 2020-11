Spartě nesvědčí při „výročních“ duelech českobudějovický soupeř. Na den přesně po roce jej doma v lize opět nedokázala porazit a po loňské remíze 3:3 tentokrát skončila s ostudou. Přitom úvodních šest kol domácí soutěže vyhrála a vedla tabulku. Po porážce 1:3 v Plzni a domácím selhání s jihočeským týmem ztrátí na vedoucí Slavii čtyři body. České Budějovice jsou po první ligové výhře na 14. místě.

„Po Plzni jsme si řekli, že máme další šanci zabojovat o výhru a příblížit se prvnímu místu. Ale to prostě musí být od všech vidět celý zápas maximum, že to chceme víc než soupeř. A to tam nebylo,“ řekl klubovému webu sparťan Ladislav Krejčí mladší.

Nedělní zápas rok starý duel v lečcems připomínal. Sparťané také tentokrát rychle inkasovali po brejku hostů, po kterém Karol Mészáros zamířil mezi nohy brankáře Milana Heči. Videorozhodčí posuzoval, zda nedošlo k ofsajdu, ale gól v 15. minutě platil.

Domácí od té chvíle sice na trávníku dominovali, ale i poté několikrát hosty pustili do nebezpečných brejků. Začali si však připravovat první šance, ale ránu Srdjana Plavšiče, jenž i kvůli rozsáhlé marodce poprvé nastoupil v základní sestavě, srazili obránci na roh a Krejčí mladší hlavičkoval ve slibné šanci nad.

Vyrovnání přišlo až po kombinaci uvnitř šestnáctky, na jejímž konci byl hbitý David Moberg Karlsson. Sparta se snažila zvrátit výsledek už před přestávkou, ale největší možnost zneškodnil zkušený brankář Jaroslav Drobný při Pavelkově dělovce.

Jenže Letenští opět dali vzpomenout na předchozí domácí boj proti Jihočechům. Stejně jako před rokem totiž domácí znovu prohrávali. Tři gólové okamžiky se seběhly během třinácti minut po přestávce: nejprve Patrik Brandner dorazil do branky hlavou míč po vyraženém míči (1:2), hlavou také vyrovnával Krejčí mladší. Jenže hosté si brzy vzali vedení zpět: střelu Petra Javorka z třiceti metrů tečoval do protipohybu brankáře Heči stoper David Lischka a hosté vedli 3:2.

Posledním týmem, který dokázal dát na Spartě v ligovém zápase dvakrát za sebou tři góly, je Dukla Praha - před 49 lety v sezoně 1970/71 vyhrála na Spartě 3:2, o rok dříve 3:0. — CSFOTBAL (@fotbal_cs) November 22, 2020

Nutno podoknout, že při druhé inkasované brance měl díky nedůslednosti obrany a Hečově váhání Pavel Šulc dostatek prostoru hlavičkovat směrem k brankové čáře, kde míč pohodlně doklepl Brandner. Třetí gól byl sice trochu smolný, avšak sparťanský brankář zůstal jakoby zmrazený stát a sledoval balon pomalu se kutálející do sítě.

Sparťanský zmar vyvrcholil v závěru, kdy i přes velký tlak nedokázali domácí v čistě rudých dresech skórovat. Dobrou příležitost měl Krejčí mladší. Proti střídajícímu útočníkovi Martinu Minčevovi se vytáhl veterán Drobný skvělým zákrokem. Místo vyrovnání tak přišel trest. Nejprve Heča unikl červené kartě (pak byl vyloučen David Pavelka) a po závěrečném náporu se nestihl vrátit do branky a Českobudějovičtí zásluhou Brandnera upravili konečný výsledek.

Co na tom, že Sparta měla přes sedmdesát procent času míč v držení a že kopala celkem patnáct rohů a měla 23 střel? Na branku jich mířilo jen deset. Pomalý, nepřesný a nekompaktní výkon na úspěch stačit nemohl. České Budějovice se naopak zaslouženě mohly emotivně radovat v jednom chumlu za postranní čarou ještě před závěrečným hvizdem.

„Udělali jsme hrubé chyby, které se nedělají ani v dorostu, a soupeř toho využil. Největší problém byl, že když se nám podařilo srovnat, dostali jsme další gól. Po třetí ráně už jsme se vzpamatovat nedokázali,“ zhodnotil utkání trenér Václav Kotal.

Na chybějící opory a absenci reprezentantů při trénincích během pauzy se kouč Kotal nevymlouval: „Výsledek je takový, jaký je. My teď mužstvo doplňovat nemůžeme. Musí si to hráči uvědomit. Pokud chtějí hrát ve Spartě, nemůžou dělat takové chyby.“ Už ve čtvrtek přitom Sparta přivítá Celtic Glasgow v Evropské lize.

Sparta Praha - Dynamo České Budějovice 2:4 (1:1)



Branky: 33. Karlsson, 63. Krejčí II - 51. a 90.+5 Brandner, 15. Mészáros, 64. Javorek. Rozhodčí: Hocek - Caletka, Batík - Franěk (video). ŽK: Pavelka - Čolič, Novák, Javorek, Brandner. ČK: 90.+2 Pavelka. Bez diváků.

Sparta: Heča - Vindheim, Plechatý, Lischka, Hanousek - Karlsson, Pavelka, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Plavšič (65. Minčev) - Juliš. Trenér: Kotal.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič (46. Novák), Králik, Talověrov, Skovajsa - Čavoš, Javorek (90.+1 Havel) - Brandner, Mészáros (74. Mršič), Šulc (87. Valenta) - Van Buren. Trenér: Horejš.