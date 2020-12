Dnešní porážka stála místo teplického trenéra Stanislava Hejkala, který přiznal, že od vedení klubu dostal ultimátum získat v duelech s Bohemians 1905 a Spartou tři body, jinak se jejich cesty rozejdou.

"Přeju Teplicím, aby se z toho dostaly, kvůli zraněním to bude těžké, ale snad to zvládnou," uvedl očividně zklamaný Hejkal s tím, že šlo o jeho poslední zápas na teplické lavičce: "Není to o Hejkalovi, ale ano, počítám s tím, že to tak bude…"

"Trénovali jsme spolu na Kladně, bude mě mrzet, jestli skončí, ale takový je fotbalový život," uvedl sparťanský trenér Václav Kotal.

Sparta povzbuzena čtvrteční výhrou 4:1 nad Celticem Glasgow ve skupině Evropské ligy mohla jít do vedení už v první minutě, ale nejlepší ligový střelec Juliš trefil tyčku. O chvíli později Vindheim po další Karlssonově přihrávce z ideální pozici vypálil nad břevno.

Převaha hostů

Hosté měli nadále převahu, i když jejich tlak nebyl tak silný jako v úvodu. Aktivní Karlsson po půl hodině hry tváří v tvář nepropálil teplického gólmana Němečka, který chytal teprve druhý ligový zápas v kariéře. Před pauzou ještě sparťan Krejčí mladší hlavičkoval nad branku.

Na začátku druhého poločasu Juliš v další dobré příležitosti nepřekonal Němečka. V 65. minutě už se však Letenští dočkali. Kapitán Dočkal ideálně našel Juliše a ten si střelou do odkryté branky připsal sedmý gól v ligové sezoně. "Myslím, že jsme dnešní zápas zvládli, i když Teplice bojovaly," prohlásil hrdina nedělního podvečera Lukáš Juliš.

Tepličtí mohli vyrovnat ze své největší šance v 87. minutě, ale Žitný zblízka z otočky vypálil nad břevno.

Sparta v lize neprohrála v Teplicích posedmé za sebou, během této série ale na Stínadlech teprve podruhé zvítězila.

FK Teplice - Sparta Praha 0:1 (0:0)

Branka: 65. Juliš. Rozhodčí: Královec - Moláček, Mokrusch - Berka (video). ŽK: Jukl, Radosta - Souček. Bez diváků.

Teplice: Němeček - Mareček (30. Radosta), Ljevakovič (69. Kováč), Shejbal - Černý, Kučera, Jukl, Moulis - Trubač, Žitný - Mareš. Trenér: Hejkal.

Sparta: Nita - Plechatý, Čelůstka, Ladislav Krejčí II - Vindheim (88. Plavšič), Trávník, Souček, Dočkal, Hanousek (56. Ladislav Krejčí I) - Juliš, Karlsson (71. Minčev). Trenér: Kotal.