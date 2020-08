První místo: Slavia. Druhé místo: Bohemians. Třetí místo: Sparta. Jistě, tabulka nejvyšší soutěže po jediném odehraném kole znamená jen o málo víc než nic, přesto se na ni pražským fotbalovým fanouškům dívá vcelku příjemně. Víkendové dění totiž zastihlo trio klubů z hlavního města s nevídaným gólovým apetitem. Ve třech zápasech vstřelili Pražané čtrnáct branek.

„Nemůžu si představit lepší start,“ usmíval se po výhře 6:0 v Českých Budějovicích slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Spokojenost neskrýval ani jeho kolega z Vršovic Luděk Klusáček, protože klokani doma smázli 4:0 Mladou Boleslav. A sparťan Václav Kotal? Jeho svěřenci si z Brna přivezli tři body za vítězství 4:1. Podtrženo, sečteno: Praha nastavila zbytku ligy laťku hodně vysoko.

Slavia nepolevila

Přesto jsou tu rozdíly. Sparta podala v prvním poločase duelu se Zbrojovkou bez přehánění fantastický výkon. Čtyřbrankové vedení po úvodní pětačtyřicetiminutovce bylo pro nováčka ještě poměrně milosrdné. Jenže po změně stran bylo zjevné, že Letenští se vydali na promoklý trávník zápas už jen nějak dohrát a odchodit.

„Trochu mě to zklamalo, už tam z naší strany bylo uspokojení a trošku pohodlnost,“ mrzelo trenéra Kotala. Na Brno to stačilo, ale v duelech se silnějšími soupeři by se to mohlo Spartě vymstít.

Ostatně Slavia v neděli na jihu Čech názorně předvedla, v čem je rozdíl mezi obhájci tituly a jejich odvěkými rivaly z Letné.

Sešívané totiž po poločase vedli v Českých Budějovicích 3:0, ale na tempu pak neubrali. Chtěli střílet další góly, bavili se fotbalem. „Jsem rád, že jsme zůstali hladoví. Až na drobné detaily jsme v dobrém výkonu pokračovali až do konce,“ hodnotil spokojený Trpišovský.

Kdo čekal, že červenobílou eskadru z Edenu negativně ovlivní zmatky kolem nákazy koronavirem, karanténa a předčasné ukončení herního soustředění v Rakousku, šeredně se spletl. I když slávisté stihli jen dva přípravné duely, v domácí lize nadále dominují.

„Byli jsme velmi efektivní a potom jsme už jen diktovali tempo hry,“ řekl stoper David Hovorka, který se po bezmála roční pauze způsobené zraněním vrátil do základní sestavy mistra.

Navázání na jaro

Pro Spartu je vlažný výkon ve druhé půli v Brně varováním, jinak si ale mužstvo rychle zvyká na to, co po něm trenér Kotal chce. Hra na tři obránce, agresivní napadání, přímočarý útok pokud to Letenským vydrží, budou pro Slavii s Plzní mnohem vyrovnanějším sokem než loni.

„I na tréninku to vypadá dobře, dáváme hodně gólů. Asi to nepůjde udržet v takovém stylu, ale góly budeme dávat dál,“ je přesvědčený útočník Lukáš Juliš.

Pochvalu si zaslouží i klokani. Ti nikdy nepatřili mezi nejproduktivnější týmy nejvyšší soutěže, dokud je loni nepřevzal čaroděj Klusáček. Hlavně na jaře zelenobílí sázeli gól za gólem a přenesli si to i do nového ročníku. A to jim kvůli covidu-19 scházeli čtyři hráči.

„Byla to rána do sestavy. Ale my, co jsme nastoupili, jsme to zvládli fantasticky. Zabojovali jsme i za ně,“ řekl autor úvodní vršovické branky David Puškáč.

V dalším kole hraje Slavia s Příbramí, Sparta s Olomoucí a Bohemians v Brně. Kolik gólů nastřádají tentokrát?