V nejvyšší fotbalové soutěži braly nakonec uspokojivé dvanácté místo, účast mezi elitou zachránily překvapivě bez větších obtíží. Fotbalové Teplice se ale možná v příští sezoně budou muset obejít bez služeb několika svých opor. Nejcitelnější ztrátou by pravděpodobně byl uvažovaný konec sportovní kariéry záložníka Tomáše Kučery, který přemýšlí, že dá zelenou své slibně rozjeté hudební kariéře.

Tomáš Kučera | Foto: Deník/František Bílek

„Končí u nás Vondrášek a Hyčka. Rozhodli jsme se s nimi neprodloužit smlouvu, ale nabídli jsme jim to, co Ljevakovićovi a Rezkovi, tedy možnost hrát v béčku a trénovat mládež. Oba se však rozhodli dál hrát, hledají si angažmá. Hrát za nás nebude ani Žák, s nímž jsme se už v zimě nedohodli na nové smlouvě. Na jaře pak nebyl tolik vytěžovaný, rozhodli jsme se, že dáme přednost jiným útočníkům. Hostování končí Hybšovi a Filovi, ale máme eminentní zájem, aby byla prodloužena," referuje sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek.

Za Teplice už nebudou hrát ani Babacar Sy a Čičovský. A možná ani Tomáš Kučera, o nějž ale „skláři" dál stojí. „Vyprší mu smlouva. My ji chceme prodloužit, ale sám Tomáš neví, jak se rozhodne. Má totiž slušně rozjetou hudební kariéru, není lehké ji skloubit s fotbalem. Ačkoli je to velký profesionál, tak cítí, že v hudební sféře je jeho kapela fotbalem brzděná. A protože není sólový zpěvák, tak cítí vůči svým kolegům zodpovědnost," říká otevřeně Vachoušek.

Tomáš Kučera alias rapper K27 s jihlavskou formací 58G získal několik prestižních ocenění, mezi mladými posluchači je velmi vyhledávaným performerem. „Jeho dresy jsou u nás suverénně nejprodávanější, je v něm velký marketingový potenciál. Uvidíme, jak se to přes léto vystříbří. Tomáš jede sérii koncertů. Fotbal chce za nás hrát, jiný klub v tom není, ale jak bylo zmíněné, cítí vůči svým kamarádům ze skupiny, že je fotbalem brzdí," doplňuje Vachouška ředitel FK Teplice Rudolf Řepka.

Tepličtí stojí před podpisem roční smlouvy s brankářem Tomášem Grigarem, zůstává i jarní objev Mičević, či kometa sezony Gning, zájem je o Pleštila. „Z hostování se vrací Křišťan s Tsykalem, do přípravy jdou někteří kluci z béčka a dorostu. Chceme, aby u nás působil Michael Lüftner, který by byl obrovskou posilou. Záleží jen na něm, ale je to na dobré cestě. Zároveň se rozhlížíme po dalších nových tvářích, věříme, že se dohodneme se Spartou, Slavií či Plzní, s nimiž máme dobré vztahy," seznamuje Řepka fanoušky i širokou veřejnost s dalšími pohyby v teplickém kádru.

Zpeněžit Gninga

Kdo ale čeká, že se v létě Severočeši plácnou přes kapsu, bude nejspíše zklamaný. „Nejsme v situaci, kdy můžeme dát pět milionů například za Tanka z Varnsdorfu. Abychom mohli koupit, musíme prodat. Rádi bychom zpeněžili Gninga, který měl výborný podzim. Jaro ale bylo slabší, žádnou nabídku na něj nemáme, takže zůstává. Na jednu stranu jsme rádi, protože může být naší oporou, na druhou stranu je ekonomika klubu nad sportovní stránku," přiznává Vachoušek.

Teplice jsou velmi spokojené s prací nového kouče Zdenka Frťaly a jeho realizačního týmu, proto bude na Stínadlech působit i další sezoně. „Má smlouvu na neurčito. Byli bychom rádi, kdyby u nás mohl pracovat s dlouhodobou strategickou vizí, aby se stal takovým teplickým Sirem Alexem Fergusonem. Jemu i celému realizačnímu týmu chceme poděkovat za skvěle odvedenou práci. Nikdo z nás si nepředstavoval, že záchrana půjde takhle lehce," má Řepka i celé vedení „žlutomodrých" velký důvod ke spokojenosti.

V nové sezoně by „skláři" rádi hráli v klidnějších vodách, než tomu tak bylo v posledních sezonách. „Bude hodně záležet na tom, jestli se nám povede udržet naše stěžejní hráče, čili jestli prodloužíme hostování Hybše, Fila a jestli se Kučera rozhodne dál pokračovat ve fotbalové kariéře. Pokud ne, tak se musíme snažit je co nejlépe nahradit, ale s našimi finančními možnostmi to nebude lehký úkol," ví Vachoušek. „Bude záležet na naší manažerské šikovnosti," uzavírá Řepka.