V Liberci naskočil do hry ve druhém poločase a byl oživením. Proti Slovácku už nastoupil v základní sestavě a znovu nezklamal. Záložník Matěj Šín byl opět mezi nejlepšími v dresu fotbalistů ostravského Baníku, byť ani tentokrát neabsolvoval celý duel. Jak bral bod za remízu 0:0? „Tak napůl,“ řekl mladík.

Matěj Šín (v bílém) v souboji s Danielem Holzerem ze Slovácka | Foto: Deník/Petr Kotala

Ve svých devatenácti letech začíná naplňovat to, co v něm celé Ostravsko vidí. Tahouna Baníku. Jistě, stále nemá své pevné místo v jedenáctce pro první minutu, ale když na hrací ploše běhá, je cítit. Svou šikovností vytváří příležitosti pro spoluhráče, nebo se do nich dostává. Zarputilostí a bojovností je nepříjemný v bránění.

Ani se Šínem na hřišti ale Baník neprolomil gólové mlčení ze hry. Stále platí, že jediným střelcem Slezanů v nové ligové sezoně je Daniel Tetour z penalty. „Musíme si vypracovat více šancí a více střílet. Sám jste to viděl, že jsme málo stříleli. Je to bezzubé,“ přiznal bez okolků Matěj Šín. „Spíše je to o štěstí. Snad se to časem sehraje a bude nám to tam padat,“ dodal vzápětí.

I on byl proti Slovácku součástí nepovedeného vstupu do zápasu. „Asi jsme nebyli úplně nastaveni hlavami. Ale důvod netuším. Vůbec nevím. Po dvaceti minutách, které jsme nechytili, jsme se rozehráli. Příště ten start ale musí být lepší,“ byl si vědom Matěj Šín, přičemž udrženou nulu v defenzivě považoval za cennou. „Samozřejmě,“ usmál se jen.

„Chvilku jsme sahali po větším zisku, ale přišla červená karta a vše se obrátilo. Naštěstí jsme to ubránili. Bod beru,“ podotkl Šín.

Fungující spolupráce

Pochvaloval si spolupráci s útočníkem Abdullahim Tankem. „Skvělý hráč, sami vidíte tu rychlost. Kopnete mu to za obranu a on to vždy stihne. Pro střeďáka je skvělé tam někoho takového mít. Snažíme se mu to dávat co nejrychleji, jen si musí hlídat ofsajd. To se časem dostaví,“ zmínil Šín nedostatek nigerijského forvarda, který si několikrát nepohlídal postavení mimo hru.

„Už jsme spolu nějakou dobu, ale pořád se to sehrává. Dejte nám čas a půjde to,“ slíbil Šín, který připustil, že tým se lépe cítí, když hraje systémem 4-1-4-1, než 3-5-2. „Hráli jsme to v minulé sezoně a kluci jsou na to zvyklí. Uvidíme, co přijde. I tu trojku jsme měli naučenou, ale je škoda, že se v Liberci zranil Eneo. Zůstali bychom asi u toho,“ domníval se Matěj Šín.

I on vnímal podporu devíti tisíc lidí ve Vítkovicích. „Je vidět, že když zabereme, fanoušci nás podpoří. Ocení, když někdo vyhraje souboj a povzbudí nás,“ měl jasno na závěr mladý záložník.