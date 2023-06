Sezona fotbalistů Zbrojovky Brno skončila nejhorším možným způsobem – sestupem do druhé ligy. Trenér Martin Hašek, který u mužstva v půlce dubna nahradil odvolaného Richarda Dostálka, svou záchranářskou misi nezvládl. Po poslední bezbrankové remíze se Zlínem mu vypršel kontrakt, který nejspíš majitel klubu Václav Bartoněk neprodlouží.

Martin Hašek na brněnské lavičce | Foto: Petr Nečas

Třiapadesátiletý bývalý český reprezentant si tak mohl sbalit věci, nasednout na motorku a vrátit se s nepořízenou domů. „Přišel jsem s nějakým cílem, který byl jasně daný, a to zachránit Zbrojovku v nejvyšší soutěži. Cíl jsem nesplnil,“ hlesl Hašek.

Takže v Brně nebudete pokračovat?

Smlouvu jsem měl do konce sezony, ta skončila a končí i moje smlouva.

Měl byste zájem v Brně pokračovat?

Obecně se dá říct, že ano. Práce ve Zbrojovce mě baví, našel jsem výborné spolupracovníky v realizačním týmu, dobrý pocit jsem měl z lidí v klubu, spolupracovalo se mi dobře, nespadli jsme do nějaké negace, pesimismu.

Jenže Brno spadlo do druhé ligy…

Jsem ten, kdo stál v první linii mužstva, když se sestoupilo. Měli jsme nějaké množství zápasů a ne malé, abychom odvrátili, co se přibližovalo postupně, abychom změnili ten trend. Potřeboval jsem propad zastavit, ze začátku to bylo trochu hledání optimální sestavy, rozestavení, promlouvalo do toho hrozně moc věcí, neměli jsme hráče na pozice, byli buď vykartovaní, nebo nemocní. Poslední čtyři zápasy měly parametry, řekněme, že si to sedlo, ale už jsme byli pod takovým tlakem, že jsme potřebovali získávat body.

V některých zápasech jste je měli na dosah…

S Pardubicemi jsme nedali dvě penalty, s Jabloncem jsme měli koeficient vstřeleného gólu asi 4,6, zatímco Jablonec 0,7, přesto jsme prohráli 0:1. V Teplicích jsme byli lepší, ale nevyhráli jsme, se Zlínem taky. Byl to dobrý zápas, měli jsme však problém se vstřelením gólu, když se odmlčel Kuba Řezníček, Michal Ševčík měl svoje problémy. To byli naši nejproduktivnější hráči, nenašli jsme nikoho, kdo by výrazně promluvil do střílení branek a když nedáváš góly, blbě se získávají body. Na jaře si udržel formu jen Wale Musa Alli. Ten ovšem měl z těch tří nejnižší čísla gólů a asistencí. V první etapě jsme se poznávali, ztratili jsme vedení 1:0 s Českými Budějovicemi v 93. minutě, to byla taky možnost, kdy jsme mohli získat tři body, abychom se Zlínem nemuseli zvítězit. Možnosti jsme měli, ale nedotáhli jsme to.

Proč nevyšel duel se Zlínem?

Myslím, že to bylo zajímavé a napínavé utkáni, většinu času jsme dobývali, naše největší šance byla ta první Faltova. Potřebovali a chtěli jsme jít do vedení, což se nepovedlo, pak jsme to hrnuli, tlačili až do konce. Měli jsme připravené různé scénáře, způsoby změny hry, kdyby se nám nedařilo, pevně jsem věřil, že gól dáme, příležitostí jsme měli dost. Všechny nebyly čisté gólové, ale měli jsme velký tlak, soupeř utekl snad jednou, zda se nepletu, mohl nám dát kladivem do hlavy, což se nestalo. Naši hráči do posledních vteřin dělali vše pro to, aby v Brně zůstala první liga, nestačilo to, nevstřelili jsme gól. Uhráli jsme první nulu pode mnou jako trenérem, potřebovali jsme ji dřív. Poslední čtyři zápasy byly dobré, ale z velmi slušných výkonů jsme získali jen dva body a jeden vstřelený gól. Dohromady zabaleno, nestačilo to, abychom se dostali do baráže, sestupujeme.

Vypadalo by utkání jinak, kdyby Zlínu nestačila remíza?

V podstatě to platí, když zápas skončí 0:0, bylo výhodnější hrát na remízu. Vždy se přizpůsobuje taktika podle potřeby, ale Zlín tak hraje pořád, na brejky, standardky, zaleze hluboko.

Proč nenastoupil Michal Ševčík v základní sestavě proti Zlínu a hrál až posledních pětadvacet minut?

Protože nemá formu, nebyl připravený do utkání. Ve středu maturoval a v poslední týdnech nebyl mentálně připravený, aby odehrál prvoligový zápas tak, jak se hraje, natož o udržení v soutěži. Bylo to pro nás citelné oslabení, především na podzim byl klíčový hráč Zbrojovky, z hlediska bodů měl obdivuhodná čísla. I mně pomohl v prvním zápase s Pardubicemi, získal balon a díky němu jsme vyhráli, s Budějovicemi dal vedoucí gól. Od té doby však jeho výkony neměly ani průběh stagnace, jak se blížil konec sezony.

Čím to?

Maturita, možná další angažmá, v podstatě řeknu, že se stal nepoužitelným. Ani jsem si nebyl jistý, zda ho dám do utkání v tak vážné situaci, zároveň jsem přemýšlel, koho jiného tam dát? Když máš hráče, který vstřelil devět gólů a na deset nahrál, doufáš, že se stane zázrak a bude ten, kdo rozhodne. Je mimořádně šikovný a pro Zbrojovku byl v sezoně velmi platný. Neházím sestup na něj, jen vysvětluji, proč nenastoupil od začátku.

Myslíte, že má nyní šanci prorazit v pražské Spartě, kam patrně zamíří?

V tuto chvíli není připravený, musí pracovat. Dostane možnost a možná narazí.

Řekl jste, že jste našel výborné lidi v kabině, proč tedy Zbrojovka sestoupila?

Našel jsem výborné kolegy, o kabině jsem ještě nemluvil. Nechci se pouště do analýzy, proč je Zbrojovka ve druhé lize, myslím, že je to nevhodné. Je potřeba si vše zanalyzovat bez emocí, když bude zájem, abych do analýzy přispěl, rád to udělám. Strávil jsem v Brně asi šest týdnů a nedělal jsem nic jiného, než pracoval, poznával, vyhodnocoval s kolegy. Určitě rád pomůžu, nebudu však ten, kdo pouští do médií, proč Zbrojovka sestoupila. Přišel jsem Zbrojovce pomoct, zastavit trend, aby zůstala v lize, svůj úkol jsem nesplnil, takže nebudu nic analyzovat.

Nespokojení brněnští fanoušci v zápase i po něm žádali odchod majitele Václava Bartoňka z klubu. Mělo jejich chování vliv na hráče v klíčovém utkání?

Vůbec to nemělo vliv na naši práci. Kdyby šel Zlín do vedení, měli jsme obavu, aby fanoušci Zbrojovky, respektive jejich část nepřestala fandit, nezačaly se objevovat negativní emoce. Obava trochu byla, hráči tuhle potenciální informaci dostali, že se to může stát a když se to stane, prostě to musejí zvládnout. Ať lidi budou fandit, nebo nebudou, máme cíl, za kterým jdeme, než bude konec, nesmějí hráči ztratit ani joul energie.

Frustrace fanoušků vyvrcholila až po zápase, kdy vtrhli na hřiště…

Duel se vyvíjel tak, že fanoušci byli v napětí do posledních vteřin, velmi nás povzbuzovali a chci jim poděkovat za podporu, kterou jsme cítili ve všech domácích zápasech. Je to pro ně těžká situace, chtěli by Zbrojovku v jiných patrech tabulky, aby předváděla jiné výkony. Dělali jsme, co bylo v našich silách.