Dvaatřicetiletý bek zaznamenal po třech vstřelených brankách v této sezoně i první gólovou asistenci.

„Vždycky chci pomoct týmu a zatím se mi to v téhle sezoně daří. Doufám, že to tak bude i nadále,“ usmíval se pak Radim Řezník v televizním rozhovoru.

Přitom před sezonou dostal od klubu svolení, že může jednat o novém angažmá, trénoval individuálně. Už předtím na jaře hostoval v Mladé Boleslavi, která o něho měla zájem, ale Řezník odmítl, snil o zahraničním angažmá. V Plzni o něho nebyl příliš zájem, na pravém kraji obrany měl přednost mladší Milan Havel. Bere to, že je zpátky jako zadostiučinění?

„Já se na to takhle nedívám. Jsem rád, že jsem v Plzni zůstal. A teď se mi to možná vrací, jsem za to rád,“ říkal Řezník v Teplicích.

První ligové starty si sice připsal v ostravském Baníku, ale nejlepší léta svojí kariéry tráví v Plzni, kam si ho krátce po zisku prvního titulu vytáhl trenér Pavel Vrba, jenž ho dobře znal ze společného působení v Ostravě.

„Po sezoně mně v Baníku končila smlouva, a když se ozvala Viktorka, kde byla vidina Ligy mistrů, nebylo co řešit,“ vzpomínal Řezník nedávno v klubovém bulletinu na svůj příchod do Plzně.

Nejprestižnější klubovou soutěž pak zažil i na vlastní kůži. Zahrál si proti takovým gigantům, jakými jsou Bayern Mnichov, AS Řím nebo Manchester City.

Přesto to bylo letos v létě s jeho pozicích na vážkách.

Nakonec je místo v defenzivě plzeňské Viktorie pro oba, jen se Havel musel přesunout doleva.

V Teplicích vyhráli viktoriáni zase o jedinou branku, v téhle ligové sezoně už podeváté z jedenácti zápasů.

„Hrabeme jeden za druhého. Snažíme se to vzadu uhrát na nulu, defenziva by měla být na prvním místě. A věříme, že si vždycky šance vypracujeme a nějaký ten gól dáme,“ doplnil Řezník, jenž s přítelkyní v Plzni vychovává dvě dcerky.

Nyní už se s viktoriány chystá možná na klíčovou fázi podzimu. Teď v neděli přijede do Štruncových sadů Jablonec, začátek v 16 hodin. Týden nato se představí tým kouče Michala Bílka na hřišti mistrovské Slavie a pak i v Ostravě proti Baníku.