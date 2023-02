„Na tribuně jsem vždycky víc nervózní, než když hraji. Je úplně něco jiného se na to dívat z hlediště nebo v televizi. Doma vždycky pobíhám po místnosti, chodím a přešlapuji. Prožívám to skoro víc než na hřišti,“ přiznává s úsměvem.

Tvořivý středopolař v úvodu jarní části sezony FORTUNA:LIGY pykal za hloupé vyloučení v poháru proti druholigovému Vyškovu. „Už když jsem šel ze hřiště, tak jsem věděl, že jsem udělal kravinu,“ přiznává. „Podzim byl po fyzické i psychické stránce náročný. Snad jsme se z něj všichni poučili. Každý z nás chce zažít víc výher než dvě za půl roku,“ přidává.

Dvouzápasový trest mu nyní vypršel a slávistický odchovanec se hlásí znovu do akce. „Jsem připravený na všechny varianty. Budu se snažit pomoct týmu k úspěchu, ať budu na jakékoliv pozici,“ říká odhodlaně.

Trenér Vrba na bývalého hráče Jablonce, Teplic či Ostravy sází, jistě jej v klíčové záchranářské bitvě využije, nasadí od první minuty. „V přípravných zápasech a i v tréninku vypadá velice dobře. Myslím, že je to právě ten hráč, který by nám mohl v útočné fázi dát ještě větší kvalitu. S ním budeme ještě silnější,“ věří kouč FC Trinity.

Více času na přípravu

Nerozehranost Vrba neřeší. Dobře ví, že Hrubý do sestavy patří, byť naposledy hrál za béčko proti diviznímu Slavičínu a předtím nastoupil ke třem přípravným duelům na Maltě. „Bylo nepříjemné se chystat na start jara, když jsem věděl, že začínám o dva týdny později než ostatní. Bral jsem to ale tak, že mám více času na přípravu. Snad jsem se nachystal dobře. Jak na to jsem, uvidím až v sobotu,“ ví dobře.

Osmadvacetiletý středopolař se na sobotní bitvu s Teplicemi hodně těší. „Je na čase uspět, vyhrát. I z kluků cítím, že to mají v hlavách nastavené stejně,“ vypozoroval.

Na Letné cítí, že po dvou remízách potřebují zabrat, konečně bodovat naplno. Žádné další ztráty nechtějí. Obzvlášť, když je nyní čekají Teplice a Pardubice, tedy soupeři z dolní poloviny tabulky, další namočené týmy. „S nimi si nemůžeme dovolit ztrácet,“ uvědomuje si i Hrubý. „Liga je ale vyrovnaná, dá se hrát s každým. Bodovat chceme vždy,“ pokračuje.

Ví, že ševce k úspěchu dovede jen poctivý výkon, tvrdá práce. „Pokud budeme mít stejné nasazení jako v předešlých dvou zápasech a k tomu přidáme nadstavbu, zvládneme to za tři body,“ je přesvědčený.

Podle Hrubého fotbalisté Zlína v úvodních dvou jarních duelech odvedli super práci. „Proti Baníku jsme měli třeba více štěstí, ale zase v Jablonci jsme dva body, které by nám hodně pomohli, ztratili. Bod není špatný, ale mrzí nás to. Snad nám to dodá sílu do domácího zápasu, který chceme zvládnout,“ pronesl.

Mrazy mu nevadí

Také bývalý mládežnický reprezentant cítí, že všichni Zlíňané ze sebe chtějí dostat maximum, což v určitých fázích podzimu nebylo. „Na každém tréninku je to jízda, což se konečně přenáší i do zápasů. Snad nám to vydrží co nejdéle a uděláme nějakou šňůru a bude se nám hrát ještě lépe,“ přeje si.

Zatímco Moravané jsou po dvou nerozhodných výsledcích relativně v klidu, Tepličtí po zimní pauze nezískali ani bod. Naposledy doma podlehli Baníku 0:5, což vyvolalo nejen na Stínadlech velký poprask.

„Soupeře to může nakopnout i poslat dolů. Uvidíme, jak k tomu přistoupí,“ zůstává Hrubý v klidu. „My se soustředíme na sebe, svoji hru. Teplice na podzim předvedly určitou kvalitu. Teď se jim dva zápasy nepovedly, což se může stát. My ale nechceme, aby se zvedli. Spíš se je pokusíme zatlouct ještě víc pod zem,“ prohlásil.

Jednoduché to ale rozhodně nebude. Proti bude samozřejmě protivník, složité mohou být i podmínky. V týdnu pořádně mrzlo, ani v době zápasu nebude počasí o mnoho lepší. „Mrazy mi úplně nevadí, i když je nepříjemné, když vám někdo šlápne na prsty u nohou. Já mám ale coby astmatik spíš problémy, když je kolem pěti stupňů a mlha. To se mi vždycky hůř dýchá,“ zakončuje povídání.