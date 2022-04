Peltův tým totiž nevyužil na sedmadvacetiletého záložníka předkupní právo a odchovanec Slavie se vrátil do Ostravy, odkud se loni v létě přesunul do Zlína.

Podzimní duel na Letné skončil smírně 0:0, v neděli se Hrubý se svými novými parťáky postaví kamarádovi Martincovi a dalším bývalým spoluhráčům znovu.

A i tentokrát by opora Fastavu brala ráda minimálně bod. „Bude to těžké, ale do Jablonce stejně jako na Slavii nepojedeme s tím, že tam prohrajeme. Zbývající zápasy budeme chtít odbojovat,“ říká Hrubý odhodlaně.

Těšíte se na Střelnici? Nebo máte strach z terénu, zimy?

Asi obojí dohromady. (úsměv). Spíš se ale těším, protože jsem tam v minulé sezoně hrával, pořád ta mám kamarády. Nejvíc se bavím s Kubou Martincem, pořád jsme ve spojení. Zrovna minulý týden jsme si volali. Jinak mám i kvůli současnému počasí trošku obavy z terénu. Vím, že v Jablonci s ním měli fakt problém. Jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat. Snad bude hřiště lepší než v Českých Budějovicích, kde zase nasněžilo a žádná sláva to taky nebyla.

Překvapuje vás, že letos Jablonec hraje dole?

Samozřejmě. V Jablonci je pořád velmi kvalitní mančaft. Určitě nepatří v tabulce do skupiny o záchranu. Asi mají nějaké problémy …Možná jim síly na podzim vzala účast v Evropské konferenční lize. Kluci na to nebyli zvyklí. Museli cestovat, hrát dvakrát v týdnu.

Vypadá to, že se s ním utkáte ještě dvakrát? Nebo věříte v desítku?

Já doufám, že se v neděli letos utkáme naposledy. (úsměv) Věřím, že poslední tři kola zvládneme a poskočíme do prostřední skupiny.

Los vám ale příliš nepřeje, že? Hraje dvakrát venku, navíc kromě Jablonce ještě na Slavii …

Bude to těžké, ale do Jablonce stejně jako na Slavii nepojedeme s tím, že tam prohrajeme. Zbývající zápasy budeme chtít odbojovat. Může se stát, že se bude rozhodovat až v posledním kole, stát se může všechno. Slavia bude pod tlakem, můžeme toho i díky štěstí využít.

Souhlasíte, že na jaře hrajete lépe než na podzim?

Je to tak. Herně si to sedlo. Na podzim jsme měli ve výkonech i výsledcích výkyvy. Většinou to bylo buď dobré nebo jsme hráli hůř. Teď jsme to už stabilizovali. I v těch zápasech, které výsledkově nezvládneme, jsme nepodali špatný výkon. Je to jenom o tom, abychom si nyní pohlídali i ty utkání s týmy z popředí tabulky, ve kterých jsme dostali zbytečné, naivní góly.

Jak moc velký problém je marodka, časté změny v sestavě?

Je to škoda. Pořád nám někdo chybí. Teď třeba nehraje Kača (Tkáč – pozn. red.). Přitom měl výbornou fazonu, dával góly. Směrem dopředu by nám pomohl, ale teď je hlavní, aby nic neuspěchal a své zranění zbytečně nezhoršil, ale naopak se pořádně doléčil. Samozřejmě ty výpadky jsou nepříjemné. Naštěstí většinou vždy šlo jenom jednoho či dva hráče. Kdyby nám najednou chybělo třeba pět kluků, bylo by to horší. Takto se s tím nějak popasujeme. Podobné problémy ale měly i jiné týmy. Třeba právě Jablonec čtrnáct dnů zpátky to měl ještě horší. Chybělo mu právě pět nebo šest hráčů, sestavu složitě lepil dohromady, ale taky se s tím popasoval. Bohužel někdy se těch zranění nakupí víc.

V lize jste odehrál již 195 zápasů, brzy si připíše významný milník. Těší vás to, nebo podobá věci vůbec neřešíte?

Věděl jsem, že se pohybuji kolem dvou set odehraných zápasů a že na to v dohledné době dosáhnu, ale nijak extra to nesleduji. Vím, že se to blíží, ale větší váhu tomu nepřisuzuji. Každopádně je to hezké. Snad to potáhnu ještě dlouho. V budoucnu bych si chtěl ještě vyzkoušet zahraniční angažmá, posunout se někam dál. Přece jenom jsem v nejlepších letech.

Třeba Amerika by pro vás nebyla špatná. Je pravda, že NHL sledujete a sbíráte kartičky hokejistů?

Je to tak. Českou extraligu až tolik nesleduji, ale NHL mě fakt baví. Když byla pandemie koronaviru a nebylo moc dělat, tak jsme právě s Kubou Martincem a Vašem Pilařem objednali kartičky hráčů a začali je sbírat. Byla to spíš sranda, zase tolik jich nemáme. (úsměv).

Už jste byl na nějakém zápase slavné soutěže?

S manželkou jsme asi pět let zpátky byli v New Yorku a viděli dva zápasy NHL. Byl to opravdu zážitek, velká show. Doporučuji to všem fanouškům hokeje. Jinak nejsem vyhraněný příznivec jenom jednoho klubu, spíš se zajímám o celou soutěž. Samozřejmě fandím českým hráčům, z týmů asi nejvíc Chicagu, kterému se ale momentálně příliš nedaří.

Jaké to bylo v Madison Square Garden?

Tam jsme bohužel nebyli. Viděli jsme dva zápasy Islanders, kteří hrají v Brooklynu. Byli jsme na jejich duelech s Chicagem a s Washingtonem, takže jsem viděl v akci i Ovečkina. I když stadion nebyl úplně plný, byl jsem fakt nadšený. I když v tom možné hrála roli i euforie. (úsměv). Bylo mi dvacet, byl natěšený. Možná na Rangers by prožitek byl ještě větší, ale jen tak nezapomenu ani na Islanders.