Trenéři Pardubic připravili několik změn v sestavě. Poprvé si nejvyšší soutěž v pardubickém dresu zahráli brankář Jakub Markovič, záložník Lukáš Červ i střídající Mojmír Chytil.

Gólman Markovič byl taky na začátku gólové akce Pardubic. Ve 38. minutě rozehrál dlouhý míč, který se přes Černého dostal k Beranovi, jenž našel přesnou nahrávkou Dominika Kostku. Jeho střelu už brankář Šeda nestačil vyrazit. "Nechali jsme hodně odkrytý střed hřiště, Beran měl dost prostoru, aby prostrčil míč Kostkovi," měl jasno Karel Jarolím, trenér Mladé Boleslavi.

Do té doby se snažili o útočné akce Boleslavští, jenže k výrazné šanci se nepropracovali. První poločas taky vyhrály Pardubice. "Kolem šestnáctky jsme to neřešili dobře, to byl nejzásadnější problém," popisoval Jarolím.

Po přestávce skončila Škodova střela s tečí na tyči pardubické branky, pak zase na druhé straně byla zblokována střela Chytila, další akce Kostka nedotáhl. V 75. minutě už následovalo vyrovnání. Po centru do pokutového území se dokázali hosté znovu dostat k míči, vyrovnání připravil expardubický Skalák.

"Hosté dominovali na míči, ale ještě jsme si vypracovali několik příležitostí. Nakonec jsme to odkryli na naší levé straně, přišel centr, vrácený míč a soupeř vyrovnal," řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Remízou 1:1 už zápas skončil. "Tento bod má pro nás značnou cenu. Ztratili jsme spíše v tom prvním utkání s Karvinou. Tentokrát má cenu, protože pokud Boleslav bude pokračovat, tak bude hrát někde nahoře," uvedl trenér Novotný.

Pardubice – Mladá Boleslav 1:1

Fakta – branky: 38. Kostka – 75. Skalák. Rozhodčí: Ginzel – Mokrusch, Kubr. ŽK: Cadu, Toml, Tischler - Dancák, Suchý. Diváků: 922. Poločas: 1:0.

FK Pardubice: Markovič – Cadu, Čihák, Toml, T. Čelůstka – Červ (71. Sláma), Solil – Kostka (85. Halász), Beran (85. Huf), Tischler – P. Černý (56. Chytil).

FK Mladá Boleslav: Šeda – D. Douděra, Karafiát, Suchý, Preisler – Ladra (75. Stránský), Dancák, Matějovský (75. Smrž), Ewerton (61. L. Mašek) – Fila (61. Skalák), Milan Škoda.