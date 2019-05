První zápas prohráli o dva góly, finále skupiny o Evropu ale fotbalisté Mladé Boleslavi rozhodně nebalí. Proti Zlínu mají k oddálení konce sezony k dispozici ještě domácí odvetu. Páteční utkání má na Městském stadionu výkop v 18 hodin.

„V žádném případě neskládáme zbraně, do domácího utkání jdeme s odhodláním, že to můžeme zvládnout,“ hlásí před posledním domácím utkáním v sezoně kapitán Středočechů Marek Matějovský. „Věříme ve své síly. Dokázali jsme u nás odehrát spoustu utkání ve vysoké kvalitě i s dobrým výsledkem. Může se to povést i teď,“ je přesvědčený.