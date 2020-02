Divákům mohlo připadat, že jsou na týden starém zápase. Aktivnější domácí bušili do soupeře ve žlutých dresech s modrými trenýrkami, jen místo Zlína běhali po hřišti hráči Teplic. A také už během první půle prohrávali. V 10. minutě běželi domácí v přečíslení pět na dva! Taiwo ale jen přiměl gólmana Grigara k perfektnímu zákroku.

V 17. minutě už to přišlo. Smrž našel parádním centrem na vzdálenější tyči Qoseho, ten hlavou vrátil míč Lingrovi a karvinský útočník nemusel ani vyskočit. Balon pohodlně „trknul“ do brány – 1:0. Jestliže se minulý týden přihlásil krásným gólem do ankety gól měsíce domácí Smrž, tak proti Teplicím jej napodobil Taiwo, který pět minut po první brance vymetl šibenici Grigarovy svatyně – 2:0.

Zaskočené Teplice

Vývojem zaskočené Teplice se během první půle nedostaly k ničemu podstatnému a hlavně faulovaly. Snad jen v závěru poločasu, kdy to zkoušel rozběhnutý Řezníček. Pouze však vyprášil rukavice připraveného Bolka v karvinské bráně.

Domácí na to odpověděli dalším gólem. Taiwo našel Lingra, ten se ve vápně prosmýkl mezi statickou obranou Severočechů, a předložil míč jako na zlatém podnose Janečkovi, který míč uklidil zblízka za Grigara – 3:0. A domácí měli evidentně chuť. Lingr v další šanci pálil jen těsně vedle, přičemž nalevo od něj byl zcela osamocený Taiwo.

Po poločase hrůzy udělal teplický trenér Hejkal hned dvě změny v sestavě, když do hry naskočili J. Mareš a Knapík a hned v 52. minutě měl Bolek práci po hlavičce Čmovše. Domácí však nepřestávali být nebezpeční, zvláště Taiwo na levé straně hřiště školil teplické beky z obratnosti.

V 60. minutě hlavičkoval Trubač, ale v souboji a balon letěl nad. Blíž brance měli domácí o čtyři minuty později, kdy Ba Loua hledal na vzdálenější tyči Taiwa, ten ve skluzu minul. A vzápětí nevměstnal Ba Loua v tutovce do brány nabídku Lingra.

Vykartovaný Mareček

V 66. minutě vzaly naděje Teplic na dobrý výsledek definitivně za své, když se vykartoval Mareček a Karviná si v přesilovce vytvářela další brankové šance. V 73. minutě si mohl připsat gól i střídající Bukata, ale z ideální pozice vyslal na Grigara jen „malou domů“ a teplický brankář ji sebral jako malinu.

V 77. minutě netrefil míč po skrumáži v teplické šestnáctce zblízka Qose a byl z toho jen roh. Náladu mohl hostům zlepšit Řezníček, který před brankou Karviné ukličkoval dva obránce, ale nakonec nevystřelil přesně ani důrazně.

V dobré pozici pálili v závěrečných minutách ještě domácí Kubala a také Vukadinović, jemuž vytáhl balon zpod břevna Grigar.

MFK Karviná – FK Teplice 3:0 (3:0)



Branky: 17. Lingr, 22. Taiwo, 43. Janečka. Rozhodčí: Lerch – Blažej, Šimáček. ŽK: Ndefe, Ba Loua – Mareček, Čmovš, J. Mareš. ČK: 66. Mareček (T). Diváci: 2452.



Karviná: Bolek – Ndefe, Šindelář, Rundić, Jan Moravec – Smrž, Janečka (69. Bukata), Qose – Ba Loua (78. Vukadinović), Lingr (84. Kubala), Taiwo. Trenér: Jarábek.



Teplice: Grigar – Vondrášek, Shejbal, Čmovš, Hyčka – Trubač, Mareček, Kučera, P. Mareš (46. Knapík), Moulis (46. J. Mareš) – Jakub Řezníček (82. Ljevaković).Trenér: Hejkal.