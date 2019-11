Středočechům se na severu Čech dlouhodobě nedaří. U Nisy si v historii připsali jen jedno vítězství a čtyři remízy, z nichž ta poslední přišla v srpnu 2014. Od té doby ovšem odjeli čtyřikrát v řadě jako poražení. A ani tentokrát v Liberci nedokázali uspět, přestože Slovanu srdnatě vzdorovali.

Porážka se začala rýsovat ve 24. minutě, kdy si na Potočného centr naběhl Musa a z voleje poslal míč za záda brankáře Ondřeje Kočího. „Liberec byl samozřejmě lepší na míči. Ale první gól jsme dostali smolný. Zranil se stoper (David Šimek pozn. red.), museli jsme ho za lajnou zašívat, a než jsme se ve stoperské dvojici přeskupili, stačil nás Liberec potrestat,“ smutnil příbramský kouč.

O osm minut později domácí slavili podruhé. Baluta vyslal do šance Malinského, ten zachoval chladnou hlavu, udělal ještě příbramskému brankáři kličku a zvýšil liberecký náskok.

Příbram se osmělila až v závěru poločasu, ale dočkala se snížení. Pomohla jí standardní situace, konkrétně rohový kop, který Martin Zeman rozehrál přesně na hlavu Marka Kodra, jenž ve 42. minutě překonal Nguyena a dal hostům naději na zvrat, což do druhé půle bylo povzbuzující.

Jenže právě příbramský stoper se nakonec stal smutným hrdinou celého utkání, když si v 66. minutě nešťastně srazil do vlastní sítě střílený centr Breiteho. Shodou okolností Kodrovi stejná situace přihodila ve druhém venkovním duelu v řadě, protože vlastence si dal i na Slavii.

Jak se ukázalo, šlo o rozhodující moment střetnutí, jehož zlomovým okamžikem poté podle trenéra byla velká šance Zemana, jehož střela však skončila jen v boční síti. „Mohli jsme se dostat do hry a se zápasem něco udělat. Jsem zklamaný z toho, že když jsme se dostali do hry, vytvořili si nějakou gólovou šanci, tak jsme ji neproměnili. Naopak Liberec nás trestal,“ uvedl Nádvorník.

Příbrami se sice v úplném závěru přeci jen podařilo ještě jednou snížit, když se do míče opřel Dramé a zaznamenal svůj první gól po příchodu z Karviné, ale více už hosté nestihli. „Myslím, že ve druhé půli jsme hráli aktivněji, dobře směrem dopředu. Je škoda, že jsme to nedotáhli aspoň do remízy,“ litoval Roman Nádvorník.

Slovan Liberec - 1. FK Příbram 3:2 (2:1)

Branky: 24. Musa, 31. Malinský, 66. vlastní Kodr – 42. Kodr, 90. Dramé. Rozhodčí: Cieslar – Paták, Caletka. ŽK: Oscar – Škoda, Stuparevič. Diváci: 2914.

Liberec: Nguyen – Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš – Oscar, Mara – Malinský (65. Pešek), Baluta (61. Breite), Potočný – Musa (87. Kuchta). Trenér: Hoftych.

Příbram: Kočí – Nový, Kodr, Šimek, Cmiljanovič – Alvir (31. Škoda), Soldát (65. Stuparevič), Dramé, Rezek, Zeman (78. Kříž) – Polidar. Trenér: Nádvorník.