Ta první vyběhla na hřiště za hřiště na koupaliště krátce po deváté hodině ranní. Druhá přišla na řadu v 10.30, v ní nechyběl veterán Pavel Zavadil, který na stadion dorazil na kole.

„Jedeme dle manuálu LFA. S realizačním týmem jsme ho vstřebávali, diskutovali jsme o něm, věřím, že jsme dobře připraveni,“ hlásil před prvním tréninkem kouč Jiří Balcárek ozdoben rouškou v klubových barvách. „S hráči jsme byli v kontaktu během celého období, kdy se připravovali individuálně. Makali poctivě,“ těšilo trenéra.

Tým je rozdělen do tří skupin. „Abychom splňovali podmínky nařízení ani jinak to nejde. Bude to bez kontaktu, bez malých her, ale pořád lepší než trénovat individuálně,“ poznamenal trenér Slezského FC Opava.

Opavu připravuje na to, že se soutěž rozběhne. „S tím počítáme pořád, ale pokud se začne hrát, bude to zvláštní. Sám jsem se Sigmou hrál bez diváků a připadalo mi to, že jsme někde na pouťáků,“ zavzpomínal Jiří Balcárek.

V první skupině, která vyběhla na hřiště za koupalištěm vyběhl i záložník Petr Zapalač. „Už jsme konečně dočkali, člověk dostal nový impulz,“ smál se opavský fotbalista. Jednačtyřicetiletý Pavel Zavadil dorazil na stadion na kole. „Střídal jsem kolo s běháním. Jednou jsem vyrazil i sedmdesátikilometrovou tůru,“ pochlubil se nejstarší hráč ligy. Po tréninku byl pozitivně naladěn. „Užil jsem si to. Byl celkem lehký, takový seznamovací. Bylo vidět, že všichni jsme plní elánu a chuti. Vypadá to, že i fyzicky bychom na tom mohli být dobře,“ podotkl.

Ani v jedné skupině nefigurovali Dominik Smékal s Janem Řezníčkem. „Mají menší zdravotní problémy. K týmu se připojí později,“ uzavřel Balcárek.