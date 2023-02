„Pro nás je to samozřejmě ztráta bodů," mrzelo kouče Jindřicha Trpišovského. „Je to velké zklamání. Náš výkon, hlavně individuálně, neodpovídal tomu, co bylo potřeba, abychom zápas zvládli. Šlo o špatný výkon. Pro nás je to nečekaná ztráta, hlavně po průběhu, po jakém k ní došlo.“

Slavia nečekaně ztratila, Plzeň může jít do čela. Řezníček sám skolil Baník

Náskok slávistů na prvním místě se po sobotě smrsknul na dva body. V neděli tak budou bedlivě sledovat, jak zareaguje Viktoria. Ta bude chtít zaváhní lídra využít a dostat se na špici tabulky.

„Slovácko má dlouhodobě konsolidovaný mančaft, kteří mají spoustu starších hráčů, ale ti si pořád udržují vysokou výkonnost. Nebude to nic lehkého. Ale my potřebujeme na Slovácku vyhrát, abychom se udrželi v tabulce nahoře," prohlásil před cestou na Moravu plzeňský asistent Pavel Horváth.

Možné změny v sestavě

„Pořád máme v hlavách domácí porážku s Hradcem, nechceme ztrácet další body, i když si uvědomujeme, že Slovácko je těžký soupeř," doplnil pomocník hlavního kouče Michala Bílka. Viktoriáni navíc mají se Slováckem skvělou bilanci, posledních pět vzájemných zápasů vyhráli. „Byli bychom rádi, kdybychom v ní pokračovali," říkal asistent Viktorie.

Po herně nepříliš vydařeném domácím zápase s Českými Budějovicemi by mohlo dojít i na změny v sestavě. Mimo hru zůstává Kalvach, ale další marodi se uzdravují. „Honza Sýkora už trénuje nějaký čas naplno, v týdnu už se k nám připojil i Radim Řezník," prozradil Pavel Horváth.

Slovácku bude chybět trenér Martin Svědík, který nesmí na lavičku. Minule v Liberci totiž dostal červenou kartu v 87. minutě za protesty. Podle oficiálního zápisu o utkání směrem k rozhodčímu pronesl: „Jdi do prd..e, vždyť je to obráceně, ty čur..u.“ A po vyloučení pokračoval: „Jdi do p..i, buzerante namachrovanej.“ Svědík bude chybět v lize proti Plznii potom na Slavii a ve čtvrtfinále poháru s Bohemians 1905.

Slovácko v Liberci nakonec zvítězilo 1:0 brankou v nastavení, kterou dal střídající Ondřej Mihálik, jenž působil i v Plzni. Stejně jako jeho současný spoluhráč Milan Petržela, jedna z ikon Viktorie.

„Na Milánka se těším. I když je to s ním na hřišti vždy nepříjemné. On i Pišta mají dobrou formu, takže si na ně musíme dát velký pozor,“ prohlásil obránce Milan Havel před cestou na Slovácko.