I když měli domácí od začátku herně navrch, šli do vedení ve 34. minutě z penalty hosté. Ale konžský záložník Kayamba ještě do přestávky vyrovnal a po přestávce si viktoriáni dvěma góly zajistili výhru 3:1.

Plzeňský trenér Pavel Vrba tak mohl být po utkání spokojenější. „Je to dobré. Ale já ještě doufám, že příště budeme produktivnější v útočné fázi. Na hrotu nastoupil Krmenčík, protože mu věříme. Nějaké šance mu mančaft vypracoval, zatím se netrefil, ale my mu věříme,“ uvedl kouč Viktorie.

První střelu na olomouckou branku vyslal v 11. právě Kalvach, který do Plzně přišel v létě do Plzně ze Sigmy, gólman Reichl míč jen vyrazil a po následném rohu pálil zpoza šestnáctky nedůrazně Kayamba jen do náruče brankáře Sigmy. V 19. minutě trefil v nadějné pozici hostující Plšek ve vápně plzeňského stopera Hejdu. Vzápětí po akci Kayamby s Řezníkem netrefil ve skluzu Krmenčík balon před prázdnou brankou.

V minutě čtyřiadvacáté poslal Kopic míč před branku, Krmenčík ho šikovně pustil na Čermáka, ale ten v jasné šanci z penalty přestřelil. Čtyři minuty nato zakroutil Limberský svojí pověstnou šajtlí míč na Řezníka, který z první vracel před bránu a Krmenčík v krkolomné pozici hlavičkoval těsně nad. Pak už se plzeňští fanoušci téměř radovali, jenže další pokus Čermáka skončil těsně vedle.

Po sérii zmařených šancí domácích zahrozila také Sigma a byla z toho po nešťastném zákroku Hejdy na Yunise penalta, navíc se plzeňský stoper zranil. A hostující Plšek poslal gólmana Hrušku na jednu stranu a míč na druhou – 0:1. V době největšího tlaku Plzně tak udeřilo na druhé straně. Viktoriáni se po inkasovaném gólu znovu vrhli do útoku, Kopicův pokus hostující gólman bezpečně lapil. Na druhé straně pak protáhl Hrušku záložník Houska.

Pět minut před půlí bylo přece jen srovnáno, Kayamba si naběhl na Čermákův centra za obranu, soupeř na jeho pohyb nezareagovala a konžský záložník mohl první ligový v dresu Plzně oslavit saltem – 1:1. V poslední minutě první půle se ve vápně nádherně uvolnil Kopic, ale střílel vedle.

I po změně strana byla aktivnější Viktoria, v 53. minutě po závaru před brankou hostů zakončoval z otočky Krmenčík jen do náruče gólmana Reichla. Dvě minuty nato pálil plzeňský forvard z těžkého úhlu vedle. V 63. minutě brankář Reichl vyrazil i tečovaný pokus agilního Kayamby.

Dvacet minut před koncem přišel v dresu Sigmy na trávník někdejší plzeňský hráč Pilař a přivítal ho bouřlivý potlesk. Chvilku na to byl po druhé žluté vyloučen olomoucký útočník Yunis. A pak přisla parádní akce domácích, kterou rozjel Pernica přihrávkou na Čermáka do vápna a ten vyzval k zakončení Kopice, jenž si pohrál s obranou Sigmy a chladnokrevně zakončil – 2:1. V záverečných pěti minutách měli pojistku na noze Kopic i Kalvach, ale brankář Reichl je vychytal. A při střele Chorého mu zase pomohl kapitán Beneš, který ztečoval na roh i pokus Kayamby..

A tak mohl v nastaveném čase vyrovnat olomoucký stoper Štěrba, ale po brejku hlavičkoval nad, a tak přišel trest. Střídající Kovařík z protiútoku přehodil olomouckého brankáře – 3:1.

Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc 3:1 (1:1)

Branky: 40. Kayamba, 72. Kopic, 90.+4 Kovařík - 34. Plšek z pen. ŽK: Kopic, Kayamba – Štěrba, Greššák, Falta, Yunis, Vepřek. Látal (trenér). ČK: Yunis (70. Olomouc). Rozhodčí: Pechanec – Flimmel, Melichar. Diváků: 9611.

Plzeň: Hruška – Řezník, Hejda (34. Brabec), Brabec. Limberský – Hrošovský, Kalvach – Kayamba, Čermák, Kopic (88. Kovařík) – Krmenčík (78. Chorý). Trenér: Vrba.

Olomouc: Reichl – Sladký, Štěrba, Beneš, Vepřek (90. Zmrzlý) – Texl (70. Pilař), Houska, Greššák, Plšek (81. Nešpor), Falta – Yunis. Trenér: Látal.