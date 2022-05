„Nebude to asi ještě úplně rozhodující zápas. Ale výsledek může hodně napovědět. Pokud bychom to nezvládli, tak Slavia jde před nás. Pokud ano, budeme mít náskok, ale pořád je ve hře devět bodů, což jde otočit,“ prohlásil Pavel Horváth, asistent plzeňského kouče Michala Bílka.

Každá série jednou skončí, přeje si před Slavií viktorián Sýkora

Viktoriánům se na hřišti Slavie dlouhodobě nedaří, od dubna 2014 tam nevyhráli, jen jednou remizovali a devětkrát prohráli. Naposledy loni v říjnu (0:2), kdy dohrávali bez tří vyloučených. „Dlouhodobě tam nemáme dobrou bilanci, ale věřím, že to teď zvládneme a odvezeme dobrý výsledek,“ věřil plzeňský útočník Tomáš Chorý.

„Soupeři nenecháme na hřišti ani metr prostoru. Cítím, jak jsou všichni natěšení a chtějí bojovat. Myslím, že to v zápase bude určitě vidět,“ sliboval vytáhlý forvard, který v posledním vzájemném měření sil těchto soupeřů zařídil svým gólem v Plzni remízu 1:1.

Beauguel vládne střelcům. Chce být nejlepší v lize, to ho žene, říká kouč Bílek

Nerozhodný výsledek by plzeňským fotbalistům hrál do karet i tentokrát, alespoň v tom, že by největšího konkurenta v boji o titul udrželi za zády. „Ten gól bych vyměnil za tři body. Tak doufám, že se nám je povede urvat teď. Ale musíme makat jeden za druhého, jen tak můžeme uspět,“ pokračoval Tomáš Chorý.

Plzeňský asistent Pavel Horváth připustil, že nejsou vyloučeny změny v sestavě, i když až na Kašu a Pachlopníka jsou všichni fotbalisté zdravotně v pořádku. „Chceme naši nepříjemnou sérii zlomit. S ohledem na to, jak soupeř hraje, přemýšlíme i nad změnou rozestavení,“ naznačil, ale víc karty odkrýt nechtěl. „Individuální kvalita hráčů Slavie je vysoká, v posledních letech získávala tituly,“ měl jasné, ale jednoduché vysvětlení, proč se jeho celku v Edenu nedaří.

Doma je Slavia silnější

Možná tedy nastal ideální čas nepříznivou bilanci zlomit. Slavia navíc nevstoupila do nadstavby šťastně, minulý týden prohrála po divoké přestřelce na hřišti Hradce Králové (3:4). „Prohra s Hradcem samozřejmě komplikace je. Ale tlak je podle mě pořád stejný. Utkání s Plzní bychom museli vyhrát tak jako tak. Do nadstavby jsme vstupovali v lepší pozici, než teď máme,“ doplnil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Sešívaní ztrácejí na Viktorii dva body a nemohou si dovolit prohrát. „V pozici, ve které jsme, to může hodně napovědět. Hrají se ještě čtyři zápasy o 12 bodů, ale tohle je utkání o šest bodů. Proto souhlasím, že tohle utkání je základ potom směrem ke konci ligy,“ přiýval Trpišovský.

Kádr Slavie není zase tak široký. Mistr je v boji o titul zranitelný

Slavii hraje do karet vítězná aura Edenu. „Je to jedna z výhod, které vnímáme. Víme, že doma jsme silní, naše ztráty většinou přišly na venkovních hřištích. Krom prvního jarního kola s Karvinou jsme body poztráceli venku. Víme, že tady doma je i větší plynulost hry, zápasy mají větší spád. Je tady větší procento herního času než venku, což nám vyhovuje,“ prohlásil Trpišovský.

Jeho svěřenci s Plzní v posledních osmi ligových zápasech neprohráli. Západočeši bodovali v 18 kolech za sebou právě od porážky 0:2 na Slavii na konci října. „Každý z týmů bude sázet hlavně na své silné stránky, bude hrát to, co je mu vlastní. Je to jako play-off, není prostor zkoušet nějaké nové věci. Každý se opře o své nejlepší hráče, o to, co mu fungovalo v sezoně. My víme, jaké jsou naše silné stránky, Plzeň ví, jaké jsou její. O to se oba týmy budou chtít opřít a minimalizovat chyby,“ přemítal Trpišovský.

Poslední plzeňské vítězství v Edenu



Naposledy se fotbalisté Viktorie Plzeň dočkali v pražském Edenu vítězství 21. dubna 2014, kdy po brankách Jana Kovaříka a Tomáše Wágnera v závěrech poločasů vyhráli 2:0.

Sešívaní nezažívali tehdy vůbec dobrou sezonu, před dohrávkou 25. ligového kola byli dokonce na předposledním místě tabulky a teprve v samotném závěru soutěže odvrátili pád do druhé ligy.

Z tehdejší sestavy Slavie nenajdete v týmu už ani jednoho hráče, ale její občasný kapitán Stanislav Tecl hrál tehdy za Viktorii.

Zato v té plzeňské nejspíš i v Edenu opět vyběhnou zadáci Radim Řezník a Lukáš Hejda, tehdejší brankář Matúš Kozáčik se posunul do pozice trenéra gólmanů.