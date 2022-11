Tuto informaci v pátek Deníku potvrdil majitel Dynama Vladimír Koubek. „S oběma pány jsme se už dohodli a v pondělí by mělo dojít k podpisu smlouvy,“ sdělil Koubek, dle něhož v sobotním ligovém utkání na pražské Letné proti Spartě tudíž povede tým ještě pověřená dvojice Jiří Lerch a Jiří Kladrubský, ale v MOL Cupu proti Hradci Králové a poté v zimní přípravě by měli už hráče Dynama dirigovat noví trenéři Tomáš Zápotočný a Marek Nikl.

„Bylo to těžké rozhodnutí, srdce nám to drásá, nechceme odcházet z klubu, od hráčů, ale nabídka přišla a probírali jsme to. Spousta lidí to asi nepochopí, ale je to prostě obrovská výzva a s klukama jsme to řešili na rovinu, žádná podpásovka,“ řekl Tomáš Zápotočný. Marek Nikl dodal, že jejich spolupráce bude stejná. „A věřím, že bude fungovat dál skvěle.“