Plzeň přijela v roli prvního celku fotbalové ligy, v prvním poločase tak ale rozhodně nepůsobila. To i rozlítilo trenéra Bílka, který poslal do druhého poločasu Pavla Šulce s Tomášem Chorým. A oba jmenování skutečně hru rozhýbali, o výhře Viktoriánů však rozhodl v 75. minutě obránce Lukáš Hejda, jenž po skrumáži propálil z hranice pokutového území Marka Boháče na přední tyč.

FK Pardubice - Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

Branka: 75. Hejda. Rozhodčí: Hocek - Hájek, Paták - Štěrba (video). ŽK: Kostka (Pardubice). Diváci: 1562.

Ostrava – Bohemians 4:1

Hosté vstoupili do utkání o dost aktivněji, v 10.minutě využil skuliny v obraně Jan Chramosta, který po přihrávce Levina zcela osamocený propálil Laštůvku. Chramosta mohl zvýšit vedení Bohemians, proti byl ale skvěle chytající Laštůvka. Baník poté převzal otěže utkání a Klokany výrazně přehrál. Po brankách Budínského, Kuzmanoviče, Pokorného a Almásiho se mohli radovat hlasití fanoušci Baníku z poklidných tří bodů.

Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 4:1 (1:1)

Branky: 38. Budínský, 48. Kuzmanovič, 66. Pokorný, 74. Almási - 10. Chramosta. Rozhodčí: Franěk - Caletka, Leška - Ondráš (video). ŽK: Kuzmanovič - Dostál, Bačkovský, Vondra. ČK: 78. Kuzmanovič. Diváci: 6969.

České Budějovice – Karviná 3:1

Důležitý souboj o to, kdo zůstane u dna tabulky, začal lépe pro Karvinou po trefě Antonína Křapky. Poté se ale začala činit posila Budějovice ze Slavie Mick van Buren. Holandský útočník se nejprve prosadil ve 28. minutě, a pak dvakrát asistoval u branek Jakuba Hory a Ondřeje Mihálika.

Dynamo České Budějovice - MFK Karviná 3:1 (2:1)

Branky: 28. Van Buren, 34. Hora, 60. Mihálik - 26. Křapka. Rozhodčí: Szikszay - Podaný, Šimáček - Kocourek (video). ŽK: Novák, Čavoš - Qose. Diváci: 1673.

Zlín - Sparta 2:5

Sparta po prohře v Plzni a domácí remíze s Jabloncem potřebovala bodově zabrat. Letenské poslal do vedení v 8.minutě po standardní situaci Ondřej Čelůstka, kterého bezchybným míčem našel Jakub Pešek. Zlín sice ve 41. minutě vyrovnal zásluhou Simerského, v nastavení se ale po rohovém kopu prosadil Filip Panák a Sparta opět vedla. Poklidný závěr utkání Spartě zařídil Pešek a vlastní gól Simerského, v závěru utkání už pouze upravoval na kosmetiských 2:5 domácí Poznar a Sparťan Minchev.

Fastav Zlín - Sparta Praha 2:5 (1:2)

Branky: 41. Simerský, 90. Poznar - 8. Čelůstka, 45.+1 Panák, 57. Pešek, 81. Haraslín, 90.+1 Minčev. Rozhodčí: Machálek - Hrabovský, Hurych - Adam (video). ŽK: Čanturišvili, Hrubý, Tkáč, Vraštil, Cedidla - Hložek. Diváci: 4520.

Mladá Boleslav – Slovácko 3:5

Před novou sezonou výrazně posílená Boleslav, chtěla po třech utkáních bez plného bodového zisku konečně zabrat, Slovácko je však poslední roky velmi kvalitním celkem. To také ukázalo v prvním poločase, když vstřelilo tři góly během devíti minut. Nejdříve našel Daniel Holzer na pravé straně Petra Reinberka, jehož přízemní centr si našel na přední tyči Michal Kohút a překonal Halousku.



Po brankách Jurečky s Kalabiškou bylo v podstatě po utkání. Naději dal Boleslavi těsně před poločasem Brazilec Ewerton, tu ale rychle utnul druhou brankou Jurečka a následně Petržela. Ewerton skvělým výkonem v ofenzivě zkompletoval hattrick a kosmeticky upravil na závěrečných 3:5.

FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 3:5 (1:3)

Branky: 45.+2, 73. a 87. Ewerton - 23. a 57, Jurečka, 17. Kohút, 26. Kalabiška, 61. Petržela. Rozhodčí: Julínek - Kotík, Lakomý - Ondráš (video). ŽK: Matějovský, Karafiát, Fila, Suchý (všichni M. Boleslav). Diváci: 2223.

Teplice – Olomouc 0:0

Domácí bojující o udržení nedokázali v nezáživném utkání Na Stínadlech naplno bodovat. K bezbrankové remíze se dá maximálně dodat fakt, že počet střel na bránu vyzněl 1:0 ve prospěch domácích.

FK Teplice - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Vodrážka. ŽK: Fortelný, Laňka - González, Breite. Diváci: 2120

Jablonec – Liberec 0:1

Podještědské derby nabídlo více bojovný než pohledný fotbal. Největší ozdobou celého utkání byla branka Lubomíra Tupty ve 37.minutě, slovenský záložník se krásně trefil z přímého kopu k pravé tyči. Svěřenci Petra Rady mohli v samotném závěru vyrovnat, to by ale musel Tomáš Čvančara po přiklepnutí Martina Doležala propálit z bezprostřední blízkosti Knoblocha. Luboš Kozel se tak s Libercem raduje z druhé výhry v řadě a posunu do poklidnějších vod.

FK Jablonec - Slovan Liberec 0:1 (0:1)

Branka: 37. Tupta. Rozhodčí: Hrubeš - Antoníček, Dobrovolný - Adam (video). ŽK: Krob, Čvančara - Havelka, Mikula, Tiéhi, Kozel (trenér). Diváci: 3811.

Slavia - Hradec Králové 4:1

Hradec přijel do Edenu posilněn třemi výhrami v řadě, zvláště ta poslední v derby s Pardubicemi byla hodně oslavována. Proti Slavii to byl ale těžký oříšek, sešívaní od začátku zápasu diktovali tempo, navíc je hrubou chybou pustil do vedení brankář Fendrych, kterému vypadl míč před Jana Kuchtu.

Po přiklepnutí Petra Ševčíka navíc zvyšoval na 2:0 tvrdou střelou Daniel Samek. Trenér Miroslav Koubek stáhl o půli gólmana Fendrycha, slávistický útok to ale nezastavilo. Druhou branku utkání si po přihrávce Lukáše Masopusta připsal Jan Kuchta, po minutě působení na hřišti se prosadil i Ibrahim Traoré. O čisté konto připravil Aleše Mnadouse v závěru Jiří Kateřiňák.