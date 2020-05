Jediné tři celky, které se zdržely hlasování, byly prostřednictvím svých zástupců Karviná, Zlín a Opava, tedy shodou okolností týmy, které se nacházejí ve spodních patrech prvoligové tabulky, konkrétně na třináctém až patnáctém místě ze šestnácti zúčastněných. Pro dohrání druhé ligy bylo patnáct týmů, proti hlasoval jen Sokolov.

O tom, že fotbal bude moci znovu otevřít své pomyslné brány 25. května rozhodla před nedávnem vláda svým plánem rozvolňování opatření souvisejících s pandemií koronaviru.

Restartovaná liga začne už v sobotu 23. května již dvakrát odloženým utkáním mezi Teplicemi a Libercem. Další program je na řadě v úterý a ve středu 26. respektive 27. května, kdy se odehraje 25. kolo včetně šlágru mezi Spartou a Plzní.

Nejbližší program FORTUNA:LIGY



sobota 23. května



dohrávka 23. kola: Teplice - Liberec



úterý 26. května, středa 27. května



25. kolo



Sparta - Plzeň

Jablonec - Zlín

Mladá Boleslav - Slavia

Slovácko - Olomouc

Příbram - Ostrava

Opava - Karviná

Č. Budějovice - Liberec

Bohemians 1905 - Teplice

Pokračovat se bude v rychlém sledu systémem dvou odehraných kol týdně. První liga by se měla dohrát do 15. července, následovat bude baráž, která by měla končit o tři dny později. Kromě dvou nejvyšších lig je na programu ještě semifinále a finále domácího poháru.

Posledními zápasy, které se v probíhajícím ročníku odehrály, byly 9. března duely 24. kola. Tabulku aktuálně vede Slavia s osmibodovým náskokem na Plzeň.