Hned dvanáct ligových klubů delegovalo svého zástupce, který zabojuje o odměnu ve výši 100 tisíc korun. Právě vítěz pak rozhodne, komu zmíněná částka připadne. Cílem Ligové fotbalové asociace, která finance věnuje, každopádně je pomoci boji s koronavirem.

„Všichni s napětím sledujeme, co se děje u nás i po celém světě. Ligový fotbal v tomto období vždy nabízel lidem emoce, které fanouškům aktuálně schází. Věříme, že si virtuální zápasy ligových hvězd své publikum najdou. Současně díky němu máme možnost na dálku pomoci. Tudíž vítězný hráč zajistí pro svůj klub možnost určit dětský domov či domovy, do kterých z Nadačního fondu LFA Zelený život poputují prostředky na nákup ochranných a zdravotnických pomůcek,“ řekl obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.

Fotbalisté se tedy tentokrát obejdou bez kopaček a zeleného pažitu a postačí jim playstation. Hrát bude každý on-line ze svého domova. Zúčastní se řada hvězd české nejvyšší soutěže. Například i obránce Vít Beneš. „„Jsem rád, že LFA přišla s touto myšlenkou. Všechny nás trápí, co se děje kolem nás a věřím, že se u turnaje zabavíme nejen my, ale že nabídneme i trochu pozitivní energie všem fanouškům. Když už jim nemůžeme předvést nic na trávníku, pokusíme se o to aspoň online,“ slibuje kapitán Sigmy Olomouc.



Kromě Beneš se zúčastní například slávista Lukáš Provod, Lukáš Železník z Opavy, plzeňský Jan Kopic a řada dalších hráčů.

Hrát se bude nejprve ve čtyřech základních skupinách po třech týmech. Hráči proti sobě nastoupí dvakrát ve dvou hracích dnech. Dva nejlepší z každé skupiny pak postoupí do play off, to se bude hrát na dva vítězné zápasy.

Zápasy budou moci sledovat i fanoušci, a to na ligových sociálních sítích či webu projektu www.e-liga.cz. Vítěz turnaje bude znám 18. dubna.

Obsazení základních skupin Datart e:LIGA Challenge:



Skupina A: Provod (Slavia), Trmal (Slovácko), Železník (Opava)

Skupina B: Bartošák (Zlín), Knejzlík (Liberec), Matoušek (Jablonec)

Skupina C: Beneš (Olomouc), Kopic (Plzeň), Kříž (Příbram)

Skupina D: Číž (Ostrava), Nečas (Bohemians), Žitný (Teplice)

Časový harmonogram základních skupin



sobota 4.4.2020



17:00 Knejzlík vs. Bartošák (skupina B)

17:30 Žitný vs. Nečas (skupina D)

18:00 Bartošák vs. Matoušek (skupina B)

18:30 Nečas vs. Číž (skupina D)

19:00 Knejzlík vs. Matoušek (skupina B)

19:30 Žitný vs. Číž (skupina D)



úterý 7.4.2020



14:30 Železník vs. Provod (skupina A)



středa 8.4.2020



18:00 Kříž vs. Beneš (skupina C)

18:30 Číž vs. Nečas (skupina D)

19:00 Kopic vs. Beneš (skupina C)

19:30 Nečas vs. Žitný (skupina D)

20:00 Kříž vs. Kopic (skupina C)

20:30 Číž vs. Žitný (skupina D)



sobota 11.4.2020



17:30 Matoušek vs. Bartošák (skupina B)

18:00 Provod vs. Trmal (skupina A)

18:30 Bartošák vs. Knejzlík (skupina B)

19:00 Železník vs. Trmal (skupina A)

19:30 Matoušek vs. Knejzlík (skupina B)



středa 15.4.2020



18:00 Beneš vs. Kříž (skupina C)

18:30 Trmal vs. Provod (skupina A)

19:00 Kopic vs. Kříž (skupina C)

19:30 Provod vs. Železník (skupina A)

20:00 Beneš vs. Kopic (skupina C)

20:30 Trmal vs. Železník (skupina A)