„Pokud by se objevily další případy nákazy v Plzni, musí jít hráč do izolace a zbytek mužstva se musí přetestovat. Pak bychom byli nuceni odložit utkání zhruba o dva dny, ale je snaha to odehrát,“ řekl na včerejší tiskové konferenci předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda. Později vyšlo najevo, že kromě nejmenovaného hráče je nakažen i člen realizičního týmu.

Tento případ (stejně jako kauza Slavia, jež snad nakonec odehraje úvodní duel v Českých Budějovicích) je symbolem začínajícího ročníku ligy.´„Jsme jenom doma, nebo na tréninku. Už několik měsíců jsem neviděl například své prarodiče,“ řekl kapitán Slavie Jan Bořil. Zkrátka se řeší i zdánlivé prkotiny, které ovlivňují život mančaftů.

VAR na tabuli

Videorozhodčí budí emoce, to je jasné v Evropě i Česku. Jak to změnit? V tuzemské fotbalové lize k tomu mají pomoci informace pro fanoušky, vysvětlení, co právě VAR řeší. Na světelné tabuli by měly běžet informace, co se aktuálně děje. „Pro první kolo jsme si zkušebně vybrali zápas v Plzni, a pokud se vše povede, chceme to aplikovat v dalších zápasech,“ řekl mluvčí LFA Štěpán Hanuš.

Tak třeba soustředění či výjezdy… „Hráči mají bydlet na pokojích po jednom, převlékat se po menších skupinkách. Striktně oddělena by měla být i áčka a béčka jednotlivých klubů,“ popsal Svoboda. Podobné je to s fanoušky. U nich platí, že mohou zaplnit až deset sektorů po 500 lidech. Jenže… Je nutné mít oddělené vchody. „To se týká samozřejmě větších arén, jinde to bude třeba šest sedm sektorů,“ uvedl Svoboda.

Prostě se liga rozjíždí v osekaném režimu. Snad brzy odbrzdí.