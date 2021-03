„Ze zdravotních a osobních důvodů jsem se rozhodl výrazně omezit podnikatelské aktivity, z nichž tou nejviditelnější byl samozřejmě fotbal a vlastnictví Viktorie Plzeň,“ uvedl v tiskové zprávě k důvodům odchodu Tomáš Paclík. Finanční záležitosti transakce se všichni zúčastnění rozhodli nekomentovat.

Přesun akcií společnosti do rukou 46letého Adolfa Šádka, který byl jeho pravou rukou ve funkci generálního manažera, považuje za logický krok. „Jedenáct let jsme klub společně s Adolfem Šádkem budovali a byli jsme po celou dobu jeho řízení partnery. Při rozhodování o budoucnosti klubu byl tedy právě on pro mě jedinou variantou, která zaručuje kontinuitu,“ doplnil teď už bývalý prezident plzeňské Viktorie.

„Pří mém příchodu do Plzně jsem si nedovedl představit, jak významných úspěchů se nám společně podaří dosáhnout. Na klub, město i všechny partnery či fanoušky budu vždy vzpomínat v tom nejlepším. V tuto chvíli jsem se rozhodl učinit tento krok, jenž je dle mého názoru nejlepším možným řešením,“ dodal Tomáš Paclík.

„Klub je pro mě naprostou prioritou, mám k němu srdečný vztah a jeho budoucnost mi není lhostejná. Po zralé úvaze jsem se tedy rozhodl jej převzít,“ okomentoval změnu Adolf Šádek, který do plzeňské Viktorie přišel ještě před příchodem Tomáše Paclíka.

„Primárním cílem zůstává, aby klub fungoval co nejlépe i v době, která je kvůli covidu nejen pro oblast sportu velmi složitá,“ doplnil Adolf Šádek s tím, že směrem k partnerům klubu i fanouškům k žádné zásadní změně nedochází. „Na jejich podporu jsem se vždy spoléhal z pozice statutárního ředitele a věřím, že se na ni budu moci spolehnout i v nové roli.“

„Panu Tomáši Paclíkovi bych chtěl za celý klub poděkovat a popřát mu jen to nejlepší v osobním životě. V Doosan Areně bude i nadále čestným a vítaným hostem,“ uzavřel Adolf Šádek.