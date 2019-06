Pražané se nerozpakovali a pořádně vyloupili kádr Jablonce. Slavia přetáhla dvojici Tomáš Holeš, David Hovorka a Spartě se povedl jeden z největších přestupů léta, když koupila nejzářivější klenot ze severu Čech, Michala Trávníka. „Jednání s Miroslavem Peltou nebyla snadná, jde totiž o zkušeného obchodníka a řešili jsme i sebemenší detaily, ale vše nakonec dopadlo dobře pro obě strany,“ přiznal slávistický boss Jaroslav Tvrdík.

Souček zůstává, podepsal na pět let

Fanoušci červenobílých od mistrovských oslav netrpělivě čekali, pro jaké pokračování kariéry se rozhodne nejlepší hráč sezony Tomáš Souček. Zůstane doma, nebo neodolá lukrativní nabídce ze zahraničí? Nakonec platí první varianta a slávistický šéf potvrdil velikou důvěru a uznání pětiletou smlouvou. „V ní je obsažena výstupní doložka ve výši 15 milionů eur. Věřím, že se nám podaří vybojovat Ligu mistrů, Tomáš se ještě víc ukáže a jednou může odejít za daleko větší sumu,“ těší Tvrdíka.

Nejprestižnější klubová soutěž je v Edenu hodně omílaným tématem. Klub by získal ohromnou finanční injekci a ještě by narostla jeho prestiž. Proto jsou slávisté rádi, že udrželi celý kádr. „Kromě trojice odchodů na hostování zůstalo vše pohromadě. Na jaře se nám vyplatilo, že jsme měli široký kádr a měli kam sáhnout. Navíc jsme příchodem Júsufa posílili ofenzívu,“ těší sportovního ředitele Jana Nezmara.

Sparta dá šanci všem, ale Váchovi v béčku

Tomáš Rosický prožívá první letní přestávku v roli sportovního ředitele Sparty a na přestupovém trhu byl hodně čilý. Trenéru Jílkovi přivedl čtveřici posil a na Letné konečně dali přednost kvalitě před kvantitou. Hodně si slibuje od záložníka Michala Trávníka. O něj usilovalo víc klubů, ale jeden z nejlepších hráčů minulé sezony nakonec zakotvil na Letné. „Tomáš Rosický na mě při jednání udělal obrovský dojem, jsem šťastný, že si mě Sparta vybrala,“ líčil reprezentační záložník.

Václav Jílek ale dá v přípravě šanci i hráčům, se kterými se už příliš nepočítalo. O návrat do sestavy mohou znovu zabojovat Ben Chaim, Kaya a překvapivě i Mandjeck, posily z éry Andrey Stramaccioniho. „Mají šanci se ukázat novému trenérovi a je to jen na nich, jak se budou projevovat a jak budou vypadat. Jsem rád, že jsou tady,“ přiznal Rosický. „Jsou to hráči, kteří mají se Spartou smlouvu. Všichni se zapojí do přípravy, aby je trenér poznal v kabině i na hřišti. Pak se rozhodne,“ dodal.

Příprava se už nebude týkat Lukáše Váchy, který by měl být tahounem B týmu v ČFL. „Máme dohodu, že dostane-li dobrou nabídku, odejde zadarmo,“ vysvětluje Tomáš Rosický. Vypadá to, že Spartě se konečně může povést (kolikátý už?) restart. Nejdůležitější je ovšem to, jak dokáže euforii přenést na hřiště.