Jako zelenáč mezi hlavními kouči, kdy byl do funkce v Baníku dosazen jako záskok, dostal na jaře 2003 tvrdý direkt hned v prvním utkání. Slezané padli na Slavii 0:7. Možná i proto se Vrba vrátil na místo asistenta a v další sezoně bral jako pravá ruka Františka Komňackého triumf v lize.

Další na skóre zajímavá utkání už se týkají jeho nynějšího působiště. Vrba byl důležitým článkem u nejhorších porážek Letenských v samostatné lize. Nejprve jako kouč Plzně dovedl mužstvo v květnu 2019 k drtivému vítězství 4:0. Tuto neděli však už seděl na špatné straně, na Slovácku musel překousnout stejně vysokou prohru.

„Když jsem začínal v Baníku, zažil jsem drtivější porážku na Slavii,“ připomněl po propadáku. „V kontextu s našimi ambicemi to ale nejdrtivější porážka alespoň pro mě je,“ připustil, že na stadionu v Uherském Hradišti zažil nejhorší zápas v nejvyšší soutěži.

A to už je co říct, vždyť už má na kontě 279 odkoučovaných střetnutí. „Pro mě osobně to byla obrovská rána,“ přiznal. „Byl to nejhorší zápas, který jsem ve Spartě zažil,“ přihodil příkré hodnocení útočník Adam Hložek.

Reprevliv i kvalita protivníka

Jenže prohra na Slovácku tak nějak zapadlo do zvyklostí poslední doby. Letenští nezvládají zápasy na hřištích silných soupeřů – a to především po reprezentační pauze.

Aktuální sezona to jen potvrzuje. Sparta má v kolonce proher číslovku dvě. Nejprve nestačila v Plzni, podruhé nyní se Slováckem. Pokaždé šlo o první duel po srazu národního mužstva. „Ta první utkání jsou pak složitější, tak to je. V sezoně jsme se o tom už několikrát přesvědčili. Jestli ale byli hráči hlavou jinde, to je otázka spíš pro ně,“ glosoval kouč.

Vedle reprevlivu je tu i kvalita protivníka. Slovácko už patří mezi špičku – a s ní má Sparta potíže. Letos sice udolala Slavii, ale v Plzni padla. Na hřištích soupeřů se jí zkrátka nedaří. Vždyť na stadionu Viktorie nevyhrála už třináctkrát v řadě, naposledy brala tři body v srpnu 2011. V duelech se Slavií je to o maličko lepší, i když… V Edenu nezvítězila sedmkrát v řadě, na triumf čeká od září 2014.

I proto Letenští – zase – strádají. Na první Slavii ztrácejí po patnácti kolech pět bodů, což je při formě obou rivalů dost. „Pana Vrbu nečeká lehké období. Budou se tím určitě zabývat,“ odhadl záložník Slovácka Milan Petržel, jenž pod Vrbou válel v Plzni. „Ale on se s tím popere,“ věřil. Opravdu?