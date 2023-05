Fotbalisté Štěpánova vstoupili do sezony olomoucké III. třídy jako nováček. Nic to ale…

Nepříznivé výkony v jarní části odnesl hlavní trenér Richard Dostálek, kterého nahradil Martin Hašek. Žádný viditelný progres však mužstvo pod novým koučem nezaznamenalo.

„Nejvíc jsem zklamaný, že po výměně trenéra se nic nestalo, tým se nikam neposunul. Nezajímá mě, že podle něj jsme hráli dobře tam a tam, podstatný je výsledek a fakta. Nečekal jsme, že budeme poslední, to je pro mě katastrofa,“ zdůraznil bývalý útočník Petr Švancara v rozhovoru pro ČTK.

Švancara se zastal majitele klubu

Ten se naopak zastal fanoušky odsuzovaného majitele klubu Václava Bartoňka. „Chápu, že fanoušci jsou naštvaní na majitele klubu. Ale on je člověk, který do toho dává své peníze. Musíme se také zamyslet nad tím, kde by Zbrojovka byla, nebýt jeho a jeho investic. Najdou se ti, co řeknou, že to měl prodat. Ale je otázka komu,“ dodal kanonýr, jenž nosil ještě před deseti lety dres Zbrojovky.

Na sociálních sítích fanoušků Líšně se objevila fotografie s fanoušky Zbrojovky, kteří se dle odlehčeného popisku opět těší na druholigové derby se skromným týmem z východu Brna. Líšeňský trenér Milan Valachovič se však netajil, že mu bude tradiční brněnský celek v první lize chybět. „Osobně jsem si sestup Zbrojovky hodně nepřál. Nechtěl jsem, aby sestoupil ani Zlín, protože tam mám kamaráda Zdeňka Grygeru, ale samozřejmě Zbrojovce jsem udržení přál mnohem víc. Myslím si, že Brno by mělo mít zástupce v první lize, a s ohledem na historii a tradici by to měla být Zbrojovka,“ uznal Valachovič.

S jakým kádrem a cílem do nové sezony Brňané vstoupí, však není jisté. Podle Jarůška by měl být základním kamenem nový sportovní ředitel. „Musí se vytvořit nový tým. Určitě by měl přijít nový sportovní ředitel, který bude mít pravomoce, a sním i nový trenér. Spolu by pak měli vybudovat mančaft, který se co nejdřív vrátí zpět do ligy a hlavně v ní i zůstane,“ uzavřel sedmdesátiletý internacionál.