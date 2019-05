Jen 61, resp. 183 vteřin trvaly teplické naděje na evropské poháry. Byly pryč hned po třech minutách hry, kde se v prvním semifinále skupiny o Evropu ve fotbalové FORTUNA:LIZE na teplických Stínadlech postupně trefili Muris Mešanovič a po něm Tomáš Přikryl. Mladá Boleslav bleskově vedla 2:0, do domácí odvety, která se bude hrát jen z povinnosti za týden v neděli 12. května na jejím hřišti, si veze luxusní osmibrankový náskok.

„Nedovedu si to vysvětlit, není to poprvé, co se nám něco podobného v závěru sezony stalo. Trenér za to nemůže, já jako kapitán klidně ukončím kariéru, jestli to klubu pomůže a bude potřebovat peníze na jiné hráče,“ uvedl teplický lídr Admir Ljevakovič.

„Je to strašná ostuda a výsměch posledním fanouškům, kteří sem chodí. Omlouvám se všem. Takhle to nenechám, ostuda bude mít následky,“ prohlásil v obležení novinářů teplický ředitel Petr Hynek.

Teplice si za jediný poločas zničily sezonu, jejich trenér Stanislav Hejkal před pauzou vypadal skoro na omdlení .

Dva zmiňované rychlé góly a černý -pátek pokračoval…

Ještě neuběhla ani čtvrt hodina a na konci 15. minuty zakončil brejk tři na nikoho Pavel Bucha… Nikolaj Komličenko pak trefil tyč, Přikryla vychytal domácí brankář Tomáš Grigar a v 25. minutě zvýšil na 4:0 opět agilní Mešanovič.

Další rána přišla v 35. minutě, kdy zvýšil z penalty boleslavský Komličenko – 0:5 (dal už 25 gól této sezony).

A další pohroma? Pět minut před přestávkou byl za nesmyslný faul vyloučen domácí zadák Jan Shejbal…

Katastrofa nekončila. Když v 45. minutě zvýšil na 0:6 Komličenko, opouštěli prázdný stadion i ti nejvěrnější z 2 107 příznivců…

Druhý poločas se jen dohrával. Devět a pět minut před koncem přidal sedmý a osmý gól hostů střídající Laco Takács, bývalý hráč Teplic.

Pak byl naštěstí konec…

Domácí hráči se šli omlouval kotli domácích příznivců, předstoupil před ně i trenér Hejkal. Ten se pak zpovídal novinářům na tiskové konferenci. "Jsem zděšený. Nevím, jestli tu zůstanu, jestli budu mít důvěru. Ale chtěl bych. Pokud tu budu, je potřeba provětrat zatuchlou kabinu. Řada hráčů nemá charakter," řekl novinářům bez obalu.

FORTUNA:LIGA, skupina o Evropu, 1. semifinále:

FK Teplice - Mladá Boleslav O:8 (0:6)

Branky: 2. a 25. Mešanovič, 36. z pen. a 45. Komličenko, 81. a 85. Takács, 4. Přikryl, 15. Bucha. ŽK: Žitný, Shejbal, Ljevakovič - Bucha, Hájek, Šeda. ČK: 40. Shejbal (Teplice). Rozhodčí: Ardeleanu – Pelikán, Novák. Diváků: 2 107.

FK Teplice: Grigar – Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Krob – Ljevaković, Kučera – Hora, Moulis (32. Hyčka) – Jindráček (77. Trubač), Žitný (42. Hošek).

FK Mladá Boleslav: Šeda – Fulnek, Hájek, Jugas, Křapka – Bucha (46. Takács), Hubínek, Přikryl, Mešanović, Wiesner (73. Mareš) – Komličenko (65. Mašek).